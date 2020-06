Bremerhaven reagiert auf „sehr begrenztes Infektionsgeschehen“

Das Infektionsgeschehen in Bremerhaven lässt sich auf einen Ausbruch in der freikirchlichen Pfingstgemende in Schierholz im Stadtteil Lehe zurückführen.

Bremerhaven/Bremen – Fünf neue Fälle – Bremerhaven lag am Freitag mit einem Wert von 47,6 wieder unter der Obergrenze von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Der Wert könne in den kommenden Tagen wieder ansteigen, da umfangreich getestet werde, sagte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Änderungen der aktuellen Corona-Regeln hält die Stadt nicht für notwendig, da der Großteil der Infektion auf ein Cluster, eben auf den Ausbruch in einer freikirchlichen Gemeinde, zurückzuführen ist.

Auch die fünf neuen Fälle werden dem Cluster zugeordnet. Die Gesamtzahl der Infektionen im Umfeld der Religionsgemeinschaft stieg damit auf 101, von denen 64 in Bremerhaven wohnen, sagte Ronny Möckel, Leiter des Krisenstabs der Seestadt. „Bislang gibt es keine Hinweise für Infektionsketten außerhalb des Clusters.“

Bremerhaven reagiert jedoch mit „Vorsorgemaßnahmen“ auf das „sehr begrenzte Infektionsgeschehen“, sagte Schuldezernent Michael Frost. So wird im Stadtteil Leherheide die Karl-Marx-Grundschule für zunächst eine Woche geschlossen. Hier gibt es vier bestätigte Fälle. In drei weiteren Grundschulen werden insgesamt sechs Lerngruppen geschlossen. Zudem wird die Wiederöffnung von zwei Oberschulen in Leherheide verschoben.

In Bremen gibt es derweil weitere Schritte auf dem Weg in die Normalität, unter anderem am Flughafen, in der Erstaufnahmeneinrichtung für Flüchtlinge und in der Gastronomie.

Flughafen

Die irische Airline Ryanair plant die Wiederaufnahme ihres Flugbetriebes ab Bremen für Anfang Juli. Dann sollen Ryanair-Maschinen wieder vom Airport im Neuenlander Feld aus nach Alicante, Málaga, Mallorca, London-Stansted, Porto und Thessaloniki fliegen. Mallorca und London sollen dreimal wöchentlich angeflogen werden, die anderen Ziele zweimal. Ab August habe Ryanair eine Frequenzerhöhung auf fünf wöchentliche Flüge nach London und Mallorca sowie die Aufnahme der Strecke nach Mailand-Bergamo (zwei Flüge/Woche) angekündigt, ergänzte Flughafen-Sprecherin Andrea Hartmann.

Erstaufnahme

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Vegesack nimmt ab sofort wieder Asylbewerber aus dem Ausland auf. Das teilte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) in der Sitzung der Sozialdeputation mit. Die Einrichtung mit bis zu 750 Plätzen ist derzeit mit rund 160 Personen belegt. Für die Dauer der Corona-Pandemie wird eine Belegung mit etwa 200 angestrebt. Insgesamt stehen rund 190 Wohnräume zur Verfügung. Bereits am Dienstag hat das Gesundheitsamt das Ausbruchgeschehen in der zentralen Aufnahmestelle für beendet und den Aufnahme- und Verlegungsstopp für aufgehoben erklärt. Alle betroffenen Personen seien wieder genesen. Insgesamt waren laut Sozialbehörde 671 Tests durchgeführt worden, davon waren 206 Tests positiv. Noch eine Zahl: Im Mai wurden dem Land Bremen im Erstaufnahmesystem für Asylbewerber 29 Personen zugewiesen.

Gastronomie

Der Senat will kurzfristig mehr Außengastronomie zulassen. So können Gastwirte einen Antrag auf entsprechende zusätzliche Sondernutzung bei der Bauordnung stellen, der dann „umgehend mit dem jeweiligen Ortsamt und dem Amt für Straßen und Verkehr abgestimmt“ werden soll, heißt es. Zusätzlich will das Bauressort einen Antrag einbringen, die Gebühren für Außengastronomie in diesem Jahr vollständig zu erlassen. je