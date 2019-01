Bürgerpark und Bürgerschaft

Erinnern Sie sich noch? Neulich war Neujahr, da fasst man traditionell gute Vorsätze für das - Von Thomas Kuzaj. genau - neue Jahr. Das ist lange her, schließlich haben wir jetzt schon Mitte Januar. Zeit also, um einmal Bilanz zu ziehen. Was ist aus ihnen geworden, aus all den guten Vorsätzen?

Laufen im Bürgerpark, und zwar regelmäßig. Mehr mit dem Rad fahren, und das möglichst überall, nicht nur im Park. Öfter mal das Auto stehen lassen. Und so weiter, und so fort. Die Bremer lieben ihre guten Vorsätze. Und sie setzen sie auch um, das ist ja Tag für Tag in der Stadt zu erleben. Es läuft immer irgendjemand durch den Bürgerpark, Radfahrer begegnen einem auf Schritt und Tritt, das Auto lassen viele Bremer gleich auf der Straße stehen - im Stau.

Bleibt die Welt der Politik. Was, wie wir jetzt von Stau auf Politik kommen? Ach, nur so. In der bremischen Politik jedenfalls dürften gute Vorsätze in diesem Jahr Hochkonjunktur haben. Schließlich steht im Mai eine Bürgerschaftswahl an, da kann man sich vornehmen, was man will. Die SPD mit Bürgermeister Carsten Sieling zum Beispiel wird sicher den guten Vorsatz haben, diese Wahl zu gewinnen. Die Grünen wollen sich auch nicht (etwa von den Linken) den Schneid abkaufen lassen und werden alles für ein sehr deutlich zweistelliges Ergebnis tun. Und die CDU hat extra ihre Bebauungspläne für den Neustädter Hafen wieder hervorgekramt, um es allen nochmal richtig zu zeigen.

Aber wie das mit den guten Vorsätzen Jahr für Jahr eben so ist - man muss auch realistisch bleiben. Laufen im Park, mehr mit dem Rad fahren, kühne Pläne angehen? Ja, könnte man sich mal fürs neue Jahr vornehmen. Für 2020, versteht sich.