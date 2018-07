Vorrang für Radfahrer

Bremens zweites Fahrradquartier entsteht im Ellener Feld / Bund bewilligt Mittel

+ Sehen das Ellener Feld als „idealen Standort“ für ein neues Fahrradquartier: André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung (v. l.), Sabine Schöbel, Hausleiterin im Stiftungsdorf, und Verkehrssenator Joachim Lohse. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Aus eins mach zwei: Nachdem bereits in der Bremer Neustadt ein Fahrradmodellquartier entstanden ist, ist das nächste in voller Planung. Rund um das Ellener Feld in Osterholz sollen nicht nur 500 neue Wohneinheiten entstehen, auch sollen neue Wege in der Verkehrspolitik gegangen werden, hieß es am Dienstag. Da passt es gut, dass sich das Projekt beim Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ durchgesetzt hat. Resultat: 1,9 Millionen Euro Fördergeld vom Bundesumweltministerium.