Liebfrauenkirche wird im Adventstrubel zur Oase der Ruhe

Im Ohrensessel vor dem Altar: Pastor Stephan Kreutz hat in einem Dreierteam die adventlichen „Sternstunden“ in der Liebfrauenkirche (Innenstadt) organisiert.

Bremen - Von Dieter Sell. Man nehme ein wenig Wohnzimmeratmosphäre, eine gute Geschichte, engagierte Vorleser und 15 Minuten Zeit: Das sind die Zutaten zu den „Sternstunden“, die allabendlich im vorweihnachtlichen Trubel Gäste in die Liebfrauenkirche locken. Und es kommen täglich mehr.

Überall duftet es nach gebrannten Mandeln, Glühpunsch und Lebkuchen. Stimmengewirr und Fetzen von Weihnachtsliedern begleiten die Massen, die sich abends dicht gedrängt durch die engen Gassen des Weihnachtsmarktes rund um die Liebfrauenkirche schieben.

In der Kirche selbst ist der Trubel dagegen kaum zu hören. In dieser Insel der Ruhe warten unterdessen mehr als 100 Gäste und schauen gespannt auf den Altar, vor dem ein gemütlicher Ohrensessel steht. Gleich soll sie beginnen, die adventliche „Sternstunde“.

Auf einem runden Tisch neben dem rot gepolsterten Sessel qualmt ein Räuchermännchen mit den Altarkerzen um die Wette. Pastor Stephan Kreutz zieht eine Spieluhr auf, bis leise Töne des US-amerikanischen Klassikers „Santa Claus is Coming to Town“ das Kirchenschiff füllen. Das ist das Zeichen, jetzt kann sie losgehen, die Vorlesestunde in der Kirche.

Genaugenommen ist es nur eine Viertelstunde, die ein Dreierteam um Kreutz vorbereitet hat. Bis zum 22. Dezember kommen jeweils um 18 Uhr Gäste in die Kirche und bringen eine Geschichte zum Vorlesen mit, die sie besonders berührt, vielleicht sogar schon seit Kindesbeinen begleitet.

„Wir erzählen von dem, worauf wir uns in der Adventszeit freuen“, erläutert Kreutz die Idee hinter den „Sternstunden“. Damit knüpft der evangelische Theologe an eine alte Tradition an, denn früher war besonders der Advent in den Familien eine Zeit, in der bei Kerzenschein und selbst gebackenen Keksen Geschichten vorgelesen wurden.

Heute ist das Ehepaar Henning und Luise Scherf gekommen, im Gepäck die satirische Erzählung von einem Weihnachtsmann, der nicht die Kinder, sondern die Eltern erzieht. Die Zuhörerschaft schmunzelt, als Bremens SPD-Bürgermeister a. D. erzählt, warum die Wahl gerade auf diese Geschichte gefallen ist: „Da kann man richtig lernen, was zu Weihnachten alles falsch läuft.“

Und Luise Scherf, die früher als Grundschullehrerin viele Weihnachtsgeschichten vorgelesen hat, ergänzt im Gespräch: „Es geht gegen das oberflächliche Weihnachten, gegen das Fest, das man sich kauft.“

Um auszuprobieren, ob die Geschichte auch funktioniert, haben die Scherfs die Erzählung ihrem Wahlenkel Abu aus Nigeria vorgelesen. „Und der war begeistert“, sagt Henning Scherf und lacht.

Die Organisatoren haben auch Theaterleute, die Sozialwissenschaftlerin Annelie Keil, Lektorinnen, einen Sänger des Knabenchores und andere Gemeindemitglieder gefragt, ob sie bei den „Sternstunden“ mitmachen wollen. „Alle haben gleich zugesagt und sind gerne dabei“, schwärmt Pastor Kreutz von der Resonanz. Es solle eine Adventsaktion sein, die ohne großen Aufwand, „ohne fulminanten Orgelklang“ dafür werbe, in der Adventszeit zur Ruhe zu kommen: „Rückt zusammen, erzählt euch Geschichten, dazu möchten wir einladen.“

Vorgaben für die Texte gibt es nicht. Auch in weltlichen Erzählungen lasse sich die Ankunft Gottes entdecken, ist Kreutz überzeugt. „Advent ist eine Zeit des Wartens, an deren Ende Gott ganz anders kommt, als Menschen glauben: Im Kleinen, Schwachen, Unscheinbaren und Sanften, im Verborgenen. Auf jeden Fall tut es gut, Geschichten zu hören und dann mit neuen Impulsen die Alltagsreise durch den Advent fortzusetzen.“

epd