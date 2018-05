Asyl-Skandal: „Die Vorgänge sind ungeheuerlich und unfassbar“

Seehofer verspricht „sachgerechte Aufarbeitung“

Bremen/Berlin - In der Affäre um mutmaßlich unrechtmäßig ergangene Asylbescheide in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Vorwürfe gegen seine Person zurückgewiesen. Bereits vor seiner Amtszeit habe es dort Unregelmäßigkeiten gegeben, sei die damalige Leiterin suspendiert und seien staatsanwaltliche Ermittlungen aufgenommen worden, sagte Seehofer am Donnerstag im Bundestag.