Vorboten des Frühlings

Rhododendronpark: Schneeglöckchen und Lenzrosen stehen im Blickpunkt

+ Um Lenzrosen, Schneeglöckchen und weitere Winterblüher geht es am Sonntag im Bremer Rhododendronpark. Foto: HARTWIG SCHEPKER

Bremen – Der Frühling im Wintermonat Februar hat es nicht bis in den März geschafft – der glänzt in seinen ersten Tagen als April mit Sturm, Regen und vereinzelten Sonnenstrahlen. Schneeglöckchen und Lenzrosen sind dennoch erste Frühlingsboten. Diese beiden Pflanzen sowie weitere Winterblüher stellen Botanischer Garten und Rhododendronpark in Horn am Sonntag, 10. März, in den Mittelpunkt beim – genau – „Lenzrosen- und Schneeglöckchen-Tag“. Dauer: 11 bis 16 Uhr.