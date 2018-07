Von „Alien“ bis „E.T.“: Vorbilder für SciFi-Filme bevölkern Bremen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Foto-Ratespiel. Ein stechender Blick. Aus roten Augen. Aus der Mitte des schräg nach hinten verlaufenden Gesichts ragt ein Horn empor. Ein filmreifer Zeitgenosse. Den gibt es wirklich.

Doch in der Natur ist er zu klein, um gefährlich zu werden – als Haubenheuschrecke. Die Grenzen zwischen Natur und Science-Fiction sind fließend. Hollywood scheint laufend in die Natur zu gucken. Das macht ein Besuch der Ausstellung „Irdische Außerirdische“ in der Botanika (Rhododendronpark, Horn) schnell klar. Mit der Schau leistet auch die Botanika einen Beitrag zum Bremer Raumfahrtjahr.

Ein anderes Bild – ein Käfer. Oder? Die Besuchergruppe ist sich sicher – und irrt. Es ist ein Alien (aus dem Film „Starship Troopers“). Ein anderes Geschöpf erinnert in seiner massigen Form an „Jabba The Hood“ aus „Star Wars“, allerdings mit Fell (statt glatter Haut). Doch hat es dieses Wesen noch nicht nach Hollywood geschafft. Es handelt sich um eine einen Zentimeter große Springspinne.

+ Die Vorderbeine der afrikanischen Radnetzspinne haben die Form der Tentakel des „Facehuggers" aus Alien, der Eier in de Körper von Menschen bringt. © Martin Kowalewski

Ausstellungsleiter Armin Schlüter gibt zu, etwas mit dem Computer nachgeholfen zu haben. „Ich habe zwei Augen weggenommen und den Mund umgedreht“, sagt er. Neben dem Foto-Ratespiel gehören natürlich auch lebendige Tiere zur Schau. Die aber müssen oft erstmal gesucht werden. Das Riesengespenstheuschreckenweibchen zum Beispiel ist nur schwer zu entdecken in seinem Terrarium. Es sitzt an einem Strauch. Erst der zweite Blick offenbart, wie groß dieses Tier ist – mehr als zehn Zentimeter unausgewachsen, bis zu 17 Zentimeter sind möglich.

Keine Angst vor dornigem Körper

Armin Schlüter hat keine Scheu, das Tier auf die Hand zu nehmen, obwohl es am Körper Dornen hat. Außerdem kann es die Hinterbeine schnell zusammenschlagen, ein Kneifwerkzeug, das Angreifer in die Flucht schlägt.

Die grüne Gottesanbeterin sitzt ruhig auf der Hand von Schlüter. Die Beine auf seiner Hand, blickt sie die Besuchergruppe interessiert an. Sie hat die Ruhe weg und bewegt sich kaum. Doch sie könnte auch anders: Gottesanbeterinnen packen ihre Beute mit einem Tempo von bis zu 70 Metern pro Sekunde. Vielleicht wurde sie so von Filmemachern studiert. Zum Vergleich befindet sich auf einer Texttafel ein Bild von „Acclay“, einem Außerirdischen aus der zweiten Episode von „Star Wars“.

+ Eine Gottesanbeterin ist ein durchaus bedrohlicher Anblick, fast neun Zentimeter ist sie groß. Sie ähnelt „Acclay" aus der zweiten Episode von „Star Wars". Der ist allerdings drei Meter groß. © Martin Kowalewski

Die Riesenkrötenechse, eigentlich ein Leguan, hat eine Kopfform ähnlich den „Sindareen“ aus „Star Trek“. Auch sie haben spitze Knochenfortsätze oberhalb des Kopfes. Die 20 Zentimeter großen Riesenkrötenechsen beherrschen sogar einen geradezu filmtauglichen Trick, um Angreifer zu vergraulen. Sie können Blut durch ihre Augen spritzen, fast zwei Meter weit. Dafür bringen sie eine Ader im Auge zum Platzen.

Wie „E.T.“ im Wasser unterwegs

Die Schlangenhalsschildkröte fühlt sich unter der Wasseroberfläche wohl. Aufgrund des sehr langen Halses braucht sie ihren Kopf zum Luftholen nur leicht anzuheben. Die Texttafel erinnert an einen Außerirdischen, der einen ganz ähnlichen Hals hat: „E.T.“, aus dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg.

+ Die Stachel sind gut zu sehen: Aus der Nähe ist die „Riesengespenstheuschrecke" ein Monster. Filmreif, oder? Insektoiden finden sich auch im Film „District 9". © Martin Kowalewski

Oskar (11), aus Shanghai zu Besuch in Bremen, ist begeistert: „Das ist spannend auch für Leute, die sich mit Tieren auskennen. Auch die lernen hier immer noch Neues“, sagt er. Die Ausstellung ist bis zum 9. September zu sehen.

Die Botanika öffnet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr; sonnabends, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis: 10,50 Euro. Kinder: fünf Euro.