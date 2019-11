Bremer Forscher entwickeln Virtual-Reality-Werkzeug für Film und Theater

Vorbild Hollywood

+ Thomas Münder (l.) und Prof. Rainer Malaka testen die von ihnen entwickelte Virtual-Reality-Anwendung. Wie die großen Filmstudios in Hollywood sollen auch kleinere Unternehmen in Europa damit bald Film- und Theaterproduktionen vorab visualisieren und planen können. Foto: FIRST.STAGE

Bremen - In der virtuellen Welt sehen, wie eine Filmszene später aussehen könnte: Bei Blockbustern und großen Hollywoodproduktionen wie Star Wars und Avatar ist eine hochmoderne digitale Previsualisation oder kurz „Previs“, die Vorproduktion von Filmen am Computer, längst normal. In Forschungsprojekt „First.Stage“ unter der Leitung der Universität Bremen haben Wissenschaftler jetzt eine Technologie entwickelt, die auch kleineren Filmschaffenden in Europa eine derartige realitätsnahe Planung von Filmszenen ermöglichen soll. Am Theater könnte das System aus Virtual-Reality-Brille und neuer Software ebenfalls zum Einsatz kommen.