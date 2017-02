„Vorbild der Eltern ist wichtig“

Bremen - In der Diskussion um sichere Smartphones für Kinder geht es nach Auffassung des Bremer Medienpädagogen Markus Gerstmann (53) zu oft um Technik und zu selten um Erziehung. „Um vor gewalttätigen oder pornografischen Darstellungen im Netz zu schützen, sind Sicherheitseinstellungen auf dem Smartphone hilfreich“, sagte Gerstmann im Zusammenhang mit dem „Safer Internet Day“ am heutigen Dienstag. „Noch wichtiger sind aber das Vorbild der Eltern und das Gespräch.“

Technische Lösungen versprechen nach seinen Worten teils eine „trügerische Sicherheit“, fährt der Medienpädagoge fort. Im iOS-Betriebssystem von Apple lässt sich Gerstmann zufolge eine Kindersicherung in den Einstellungen des Smartphones aktivieren, die beispielsweise die Nutzung bestimmter Apps einschränkt.

„Die werden mit einem Code aktiviert, den sich Kinder aber sehr schnell abgucken oder über Youtube-Tutorials knacken.“ In der Android-Welt laufe vieles über Apps wie „Kids Place“, die darauf abzielten, eine für Kinder sichere Umgebung zu schaffen. „Aber auch da gibt es PIN-Nummern.“

Grundsätzlich seien Kinder neugierig auf die Welt, die ihnen das Smartphone erschließe. „Das machen ihnen ja auch Eltern und Erwachsene vor, die ständig mit ihrem Gerät hantieren.“ Wenn der Nachwuchs also den Sperr-Code geknackt habe, sollten Mütter und Väter das „sportlich“ sehen und nicht persönlich nehmen. „Wichtig ist, über Gefahren offen zu reden, das Smartphone zusammen einzurichten und Apps gemeinsam zu erkunden. Am besten wächst man mit den Medien im Team auf und lernt voneinander.“

Bedrohungen durch Cyber-Mobbing, Fake News, Cyber-Grooming und pornografische oder gewalttätige Inhalte seien vielfältig, betonte Gerstmann. „Eltern müssen deshalb mit den Kindern im Gespräch bleiben.“ Sie sollten versuchen, ihre Kinder starkzumachen, damit sie bei Problemen selbst Lösungen finden könnten: „Kinder gehen ins Risiko und testen ihre Grenzen aus. Das gehört zu ihrer Entwicklung – wir werden sie nicht davon abhalten.“

Auch wenn der Eindruck entstehe, Warnungen würden nicht gehört, sei es wichtig, dranzubleiben und miteinander zu sprechen. „Immer und immer wieder.“

Wer darüberhinaus beim Essen Nachrichten schreibe oder auf seinem Smartphone wische, dürfe sich nicht wundern, wenn die Kinder das nachmachten. „Am besten ist es, Regeln zur Nutzung gemeinsam zu entwickeln. An die müssen sich dann aber auch alle halten. Es gibt viel zu klären: Was ist höflich, was ist fair, was ist sicher? Nicht das Gerät, wir müssen bestimmen, was gilt.“

Außerdem gibt es mehrere Internetseiten, die Gerstmann als virtuelle Elternratgeber empfiehlt. An erster Stelle nennt er klicksafe.de, schau-hin.info und handysektor.de.

epd