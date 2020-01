Nah am Vorbild: 2.500 Zuschauer erleben „Queen“-Show mit Marc Martel

Bremen - Von Martin Kowalewski. „The Show must go on“ klingt aus. Marc Martel hat eine pathetische Pose inne: Den Oberkörper gebeugt, den Blick gesenkt, hat er einen Arm nach hinten gestreckt, den anderen nach vorn. Ja, die Musik der Band „Queen“ lebt mit Martel weiter. Am Mittwochabend sehen 2 500 Zuschauer in der Halle 7 die Europa-Premiere der Show „One vision of Queen feat. Marc Martel“.

Die Band klingt wie „Queen“, und Marc Martel ist nahe dran an Freddie Mercury, mit Stimme und Körpereinsatz. Er kann sich von den bekannten Fernsehbildern seines Vorbilds lösen, denn er hat dessen Stil tiefgehend verstanden. Es sind die kleinen Gesten, die seinen Auftritt ausmachen. Beispielsweise, wenn er bei „Killer Queen“ zu der Textstelle „Wanna try?“ einladend den Arm nach vorn streckt. Am Ende des Songs nimmt er den Arm hoch, spielt mit den Fingern und scheint sie kurz zu einer Faust zusammenzuziehen. Bei dieser Pose muss man einfach an Mercury und „Queen“ denken. Martel steht stolz da, fast wie eine Statue.

Zu den hart intonierten Gitarrenakkorden von „Hammer to fall“ saust sein Arm von oben hinab Richtung Beine, man sieht den Hammer förmlich in seiner Körpersprache fallen. Für „I want it all“ hat der 1976 geborene Kanadier eine Akustik-Gitarre dabei und tanzt zeitweise den Gitarristen Boris Pelekh an. Körperliche und musikalische Ekstase kommen zusammen.

„Teil dieser Show zu sein, ist für mich ein wahrgewordener Traum“, sagt Martel. „Ich frage mich, was hätte Freddie Mercury gemacht, wenn er mehr Zeit gehabt hätte.“ Er beginnt, Klavier zu spielen und singt dazu einfühlsam und mit enormer, aber kontrollierter Kraft – eben ganz im Stil Freddie Mercurys – „Ave Maria“. Um ihn herum geben Scheinwerfer sternenförmige Lichtreflexe ab. Eine mitreißende Einlage! Alles passt perfekt und strotzt vor Pathos und Tiefe. Mit geschlossenen Augen könnte man auch an dieser Stelle wieder glauben, Mercury persönlich sei nach Bremen gekommen.

Als direkter Anschluss folgt „Bohemian Rhapsody“, wobei das Publikum als gewaltiger Chor mitmacht. Martel singt zunächst am Klavier, zur Opern-Parodie steht er auf und untermalt das Geschehen wieder mit üppiger Körpersprache, weiten Gesten der Arme und zieht schließlich die Hand in Richtung Herz. Die Band verleiht dem Song eine enorme Dynamik, auch wenn die hohen Stimmeinsätze nicht ganz so kraftvoll sind wie in der Studioproduktion. Die Gitarrensoli von Boris Pelekh strotzen vor Energie und Virtuosität. Am Ende des Songs stehenzahlreiche Besucher auf. Die Stimmung kocht.

Der Spot fällt auf den Bassisten Mike Cohen. Dieser spielt einen der wohl bekanntesten Bassläufe überhaupt: „Under pressure“ beginnt. Die Teile von David Bowie singt der Keyboarder Brandon Ethridge. Seine Stimme ist der von Bowie nicht unähnlich. Wieder verleiht Martels Bühnenperformance dem Song weiteres Feuer. Kurz bevor sein Gesangspart nach dem ersten Refrain weitergeht, entlädt sich seine Entspannung zu einem kräftigen Schlag des Drummers Oskar Häggdahl mit einem kurzen Tritt nach vorne. Das Publikum klatscht begeistert mit. So auch Enrica Oncken (24) aus Stuhr-Heiligenrode. Sie lobt das authentische Feeling, das die Band rüber-bringt, und die Stimmung im Publikum. Ihre Schwester Swenja (21) sagt: „Ich konnte ,Queen' nicht mehr live sehen, aber ich freue mich, dass ich diese Show erleben konnte.“ Natürlich gibt es Zugaben. Das Publikum deutet klatschend und etwas stampfend „We will rock you“ an und bekommt es, genauso wie „We are the champions“. Speziell für das begeisterte Bremer Publikum folgt eine Zugabe, die eigentlich nicht geplant war: „Who wants to live forever“. Martel spielt Klavier, singt und schafft es, die enorme Steigerung des Songs in seine Darbietung zu übernehmen.

Wer Bremen verpasst hat: Die Show ist am Sonnabend, 11. Januar, 20 Uhr, in Hamburg, zu sehen, am Sonntag, 12. Januar, 19 Uhr, in Hannover.