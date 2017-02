Gut vorbereitet in die Praxis

Bremen - Schüler der Oberschule Sebaldsbrück erhalten in einem Wahlpflichtkurs Einblick in Pflege- und Gesundheitsberufe. Nach der theoretischen Einführung im Unterricht folgte nun der erste Praxiseinsatz. Die Neuntklässler haben ihr dreiwöchiges Berufspraktikum gerade hinter sich.

Die acht Mädchen und Jungen starteten gut vorbereitet ihren Praxiseinsatz in Altenpflege, Physio- und Ergotherapie: Seit Anfang des Schuljahres besuchen sie den Wahlpflichtkurs „Pflege und Gesundheit“ an ihrer Schule. Dieser findet einmal wöchentlich in einer Doppelstunde statt. Der Unterricht wird allerdings nicht nur von Lehrern gegeben, sondern auch von Auszubildenden der Fachschulen für Altenpflege, Physio- und Ergotherapie des Bildungszentrums der Bremer Heimstiftung.

Diese laden regelmäßig zu sich ein und vermitteln, was auf ihrem Lehrplan steht: zum Beispiel Blutdruckmessen, eine Handmassage geben, Biographiearbeit betreiben oder sich mit Menschen beschäftigen, die an einer Demenz leiden.

Was sie dabei gelernt haben, wenden die Neuntklässler im Praktikum an. Jetzt schauten sie den Mitarbeitern in der Tages-, Kurzeit- und Langzeitpflege im Stiftungsdorf Hemelingen der Heimstiftung über die Schulter und unterstützten sie bei der Arbeit.

Stundenweise lernen die Schüler im Praktikum auch die Abläufe am Klinikum Ost und in Ergo- und Physiotherapiepraxen in Hemelingen kennen. Diese Besuche haben Martyna Mankowska in ihrer Zukunftsplanung bestärkt. „Es war interessant zu sehen, wie die tägliche Arbeit als Physiotherapeutin wirklich aussieht. Jetzt weiß ich, dass ich genau das machen will.“ Die 16-Jährige kann sich gut vorstellen, dann vermehrt mit älteren Menschen zu arbeiten, denn der Einsatz in der Pflege hat ihr ebenfalls gut gefallen. „Ich war überrascht, dass es da so familiär zugeht und man so nah am Menschen ist. Selbst in der kurzen Zeit baut man eine Beziehung zu den Bewohnern auf und schließt einige in Herz“, sagt sie.

Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden spielte Martyna mit den Senioren und hörte mit ihnen Musik, unterstützte sie beim Essen, machte mit ihnen Gymnastik oder einen Spaziergang. „Ich finde die Geschichten von früher, die sie erzählen, einfach spannend. Da schaut man ganz anders auf sein eigenes Leben“, erklärt Joyce Robles-Gomersindo.

Die 15-Jährige hat im Praktikum Hochachtung für den Pflegeberuf gewonnen. „Die Mitarbeiter sind alle mit Herzblut dabei. Und das, obwohl es echt anstrengend ist, immer für alle da zu sein und in stressigen Situationen ruhig zu bleiben. Aber was man von den Bewohnern zurückbekommt, erfüllt einen auch.“ Die Erfahrungen, die die Schüler gesammelt haben, seien Gold wert, sagt ihre Lehrerin Britta Flakus. „Ich habe ein großes Interesse daran, dass sie nicht nur Theoriewissen erlangen, sondern das wirkliche Leben erforschen – und zwar außerhalb der Schule. “

Den Wahlpflichtkurs „Pflege und Gesundheit“ hat die Oberschule Sebaldsbrück erstmals im Schuljahr 2015/2016 angeboten. Entstanden ist er aus einer Kooperation mit der Bremer Heimstiftung im Rahmen des Projektes „Care4future“. „Die Zusammenarbeit ist ein großer Gewinn für unsere Schule, weil die Jugendlichen so die Möglichkeit erhalten, Berufe mit Zukunft vor Ort kennen zu lernen“, betont Claudia Bundesmann, Direktorin der Oberschule.

Auch die Heimstiftung profitiert von der Kooperation. „Mit Blick auf den demographischen Wandel hoffen wir, so Nachwuchs für unsere Häuser zu gewinnen“, sagt Sylvia Hoven, Leiterin des Stiftungsdorfes Hemelingen. An ihrer Schule, so Bundesmann, habe sich längst herumgesprochen, dass Altenpflege besser sei als ihr Image. „Das zeigt insbesondere das gestiegene Interesse an unserem Wahlpflichtkurs, der in diesem Jahr bereits in die dritte Runde geht.“ - gn