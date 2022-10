Großbrand in Bremen: Mitarbeiter können sich rechtzeitig retten

Von: Fabian Raddatz

In Bremer Stadtteil Häfen ist ein Feuer ausgebrochen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem Industriebetrieb im Bremer Stadtteil Häfen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Warnungen vor dem Brandrauch wurden mittlerweile aufgehoben.

Update, 5. Oktober 2022, 10:00 Uhr: Mittlerweile konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Nach Angaben eines Sprechers waren in dem Recycling-Betrieb Gelbe Säcke in Brand geraten. Die Rauchentwicklung war immens, es wurde eine Warnung an Anwohner herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auch sorgte der Brandrauch für teils eingeschränkte Sicht auf den Autobahnen A281 und A27. Alle Warnmeldungen seien nun aufgehoben, so ein Sprecher.

Niemand sei verletzt worden, die Mitarbeiter des Betriebs konnten sich früh genug vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen im Einsatz.

Großbrand in Bremen: Feuerwehr warnt Anwohner vor Rauch

Erstmeldung, 5. Oktober 2022, 09:00 Uhr: Bremen – Großeinsatz für die Bremer Feuerwehr am Mittwochmorgen: In einer Halle in einem Entsorgungsbetrieb im Industriehafen ist ein Feuer ausgebrochen. In den Bereichen Burg, Oslebshausen, Gröpelingen, Walle und Bremen-Nord kann es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag kommen, so die Einsatzkräfte.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie vorsorglich Klima- und Lüftungsanlagen abschalten. Auch die Sicht auf die Autobahnen sei eingeschränkt.