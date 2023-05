Vor der Bremen-Wahl: Mehr Platz für Solaranlagen auf den Dächern

Von: Andree Wächter

Teilen

Der Ausbau von Solaranlagen auf Bremer Dächern ist nun einfacher. Einen entsprechenden Erlass hat Senatorin Schaefer unterzeichnet.

Bremen – Kurz vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag, 14. Mai in Bremen, hat Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau einen Erlass zur Förderung der Energiewende in Kraft gesetzt. Konkret geht es um die Abstandsflächen von Brandmauern zu Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Schaefer ist auch Spitzenkandidatin für die Grünen bei der Bremen-Wahl.

Vor der Bremenwahl: Mehr Platz für Solaranlagen auf den Dächern

Dazu Senatorin Schaefer: „Damit erhöht sich der mögliche Ertrag aus diesen Anlagen, die Rentabilität, sowie der Beitrag zum Klimaschutz und der Energiewende in Bremen. Wir beschleunigen so die Möglichkeit, Bremer Dachflächen optimal nutzen zu können.“ Grundsätzlich gilt weiterhin, dass Solaranlagen so anzubringen sind, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Im Unterschied zur bisherigen Regelung, wonach fast durchgängig 1,25 Meter Abstand einzuhalten waren, muss jetzt gar kein Abstand integriert werden, wenn die Brandwände mindestens 0,3 Meter über die Bedachung herausragen.

Sind Brandwände oder Wände anstelle von Brandwänden nur bis unter das Dach geführt, können Solaranlagen mit bis zu 0,3 Meter Höhe über dem Dach mit einem Mindestabstand von 0,5 Metern errichtet werden, heißt es in einer Mitteilung.

Mehr Platz für Solaranlagen auf Bremer Dächern:

Dieser reduzierte Abstand wurde bereits 2022 in die Bremische Landesbauordnung übernommen. Das Risiko zusätzlicher Brände wird für überschaubar gehalten, insbesondere, weil die Brandweiterleitungsgefahr von Solaranlagen bis 0,3 Meter Höhe nicht besonders ausgeprägt ist. Die Nachbargebäude sind entweder durch die Brandwand geschützt oder die Feuerwehr Bremen kann wegen des Mindestabstandes von 0,5 Meter die Dachhaut für eine wirksame Löscharbeit öffnen, heißt es weiter.

Senatorin Maike Schaefer hat bekannt gegeben, dass es nun leichter ist, Dachflächen besser für Solaranlagen zu nutzen. © Focke Strangmann/dpa

Aufgrund der derzeitigen Energiekrise wurden bereits gesetzgeberisch eine ganze Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die helfen sollen, von fossilen Brennstoffen unabhängiger zu werden. Des Weiteren sollen sie aber auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, zur Senkung der hohen Energiepreise und zum Klimaschutz zu leisten. Ein Baustein hierzu ist die Verbesserung von Möglichkeiten der Installation von Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermieanlagen) auf Dächern. Die bisher bestehende Regelung sah bei Solaranlagen aus brennbaren Baustoffen noch einen Mindestabstand von 1,25 Metern zu Brandwänden oder Wänden anstelle von Brandwänden vor.

Diese Abstände führten dazu, dass die mögliche auf dem Dach zu installierende Fläche für Solaranlagen unter Umständen relativ klein und der Stromertrag verhältnismäßig gering war. Dadurch waren die Maßnahmen dann auch nicht rentabel.