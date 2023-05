Vor Bremen-Wahl 2023: Diese Polit-Promis kommen für den Wahlkampf nach Bremen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Am 14. Mai wird in Bremen gewählt. Für den Wahlkampf der Bürgerschaftswahl kommt Polit-Prominenz nach Bremen und Bremerhaven.

Bremen – Der Bürgerschaftswahlkampf im Land Bremen ist im vollen Gange. Um noch Stimmen bis zum Wahltag, den 14. Mai 2023, zu gewinnen, setzen die Bremer Parteien auch auf die Unterstützung der Polit-Promis. Diese Politiker sind heute Bremen und Bremerhaven.

Vor der Bremen-Wahl 2023: Robert Habeck, Hubertus Heil und Bodo Ramelow zu Gast in Bremen

Ob per Briefwahl, oder klassisch vor Ort: Am 14. Mai 2023 wird in Bremen gewählt. Zwei Wochen vor dem Stichtag ist der Wahlkampf im vollen Gange. Kein Wunder, dass sich auch Polit-Prominent in Bremen und Bremerhaven blicken lässt.

Polit-Prominenz in Bremen: Neben Wirtschaftsminister Robert Habeck kommen auch Arbeitsminister Hubertus Heil sowie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow in die Hansestadt. © Joeran Steinsiek/Imago

Am heutigen Dienstag, 2. Mai 2023, können Bremer den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen auf einer Wahlkampfveranstaltung im Metropoltheater sehen. Außerdem ist er in den Neustädter Häfen zu Gast. Dort eröffnet er ein neues Logistikzentrum der BLG. In diesem sollen in Zukunft auf einer Fläche von etwa 80000 Quadratmetern Autoteile verpackt werden. Auf dessen Dach ist eine Fotovoltaikanlage montiert, die jährlich rund zehn Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugen soll.

Barkassenfahrt, BLG-Einweihung und Diskussionsveranstaltung: Polit-Prominenz mit vollem Programm in der Hansestadt

Volles Programm auch beim Arbeitsminister Hubertus Heil. Der Sozialdemokrat stattet heute sowohl Bremen als auch Bremerhaven einen Besuch ab. In der Hafenstadt nimmt Heil an einer Barkassenfahrt teil, um sich anschließend mit dem amtierenden Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) einen Integrationsbetrieb in Bremen anzusehen.

„Im Alten Fundament“ in Bremen ist der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) zu Gast. Dort ist er zu einer Diskussion über linke Regierungspolitik eingeladen.