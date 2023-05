Bremen-Wahl 2023: Das sind die kuriosesten Wahl-Plakate

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Von Wortwitz bis Wahnwitz, von kreativ bis plakativ: kreiszeitung.de hat die kuriosesten Wahl-Plakate zur Bremen-Wahl 2023 zusammengestellt.

Bremen – Nicht mehr lange, dann wählt Bremen am 14. Mai 2023 eine neue Bürgerschaft. Wer in den letzten Wochen und Monaten durch Bremen gegangen ist, den dürfte das wenig überraschen. Kaum eine Straße, ein Laternenpfahl, ein Ort, der nicht mit Dutzenden Wahlplakaten gepflastert ist.

Dabei versuchen sich die Parteien, gegenseitig zu übertrumpfen. Mal mit Wortwitz, mal mit klarer Ansage. Mal mit Kreativität, mal mit beeindruckender Einfachheit. Bunte Farben, große Bilder. Oder einfach auch mal ein Schwall aus Wörtern. Das sind die kuriosesten Wahl-Plakate zur Bremen-Wahl 2023.

Vor Bremen-Wahl 2023: Das sind die kuriosesten Wahl-Plakate

Den diesjährigen Vogel in Sachen „WTF“-Faktor dürfte wohl das Plakat der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung abgeschossen haben. Wer auf die Frage „Wo willst Du in 800 Jahren leben?“ mit „Gar nicht“ antwortet, für den hat die Kleinpartei gleich einen Einwand parat.

Wohl eines der kuriosesten Plakate in diesem Wahlkampf. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung wirbt dafür, dass Menschen in Zukunft Tausende Jahre alt werden können. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Denn das selbst erklärte Ziel der Partei ist laut Eigenbeschreibung „die Entwicklung dieser [Verjüngungs-] Medizin stark beschleunigen und damit vielen Millionen Menschen das Leben retten“. Für das Versprechen des (fast) ewigen Lebens will die Partei im Gegenzug lediglich die Zweitstimme.

Mit dem simpel gehaltenen Design à la Rewe-Eigenmarke „Ja!“ und Buchstaben in Bildzeitungs-Größe, gepaart mit der sicherlich nicht alltäglichen Frage – die es auch in der Ausführung „Wie alt willst Du werden? 50, 80, 100?“ gibt – erzielt das Plakat durchaus einen Aufmerksamkeitseffekt.

Die kuriosesten Wahlplakate zur Bremen-Wahl 2023: Die FDP setzt auf den Lindner-Effekt

„Die Stadt unsicher machen“ – eine Message, die erstmal stutzig macht. Wer aber weiterliest, wird gleich beruhigt. „Für Kriminelle“, steht da im zweiten Satz. Puh, nochmal Glück gehabt (außer man ist ein Krimineller). Mit solchen und ähnlich markigen Sprüchen (auch gewieft: „Immer nur links fährt Bremen im Kreis“) versucht es dieses Jahr die Bremer FDP.

Das Plakat der Bremer FDP mit Spitzenkandidat Thore Schäck setzt auf eines der Schlüsselthemen der Bremen-Wahl: Sicherheit. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Dabei scheint die Partei wie im erfolgreichen Bundestagswahl-Kampf nicht nur auf flotte Sprüche zu setzen, sondern auch auf einen hohen Style-Faktor. Ähnlich wie das große Vorbild aus Berlin, FDP-Chef Christian Lindner, ist auch der Bremer Spitzenkandidat Thore Schäck in allerlei Instagram-würdigen Posen zu sehen, mal lässig mit Jackett auf der Schulter, mal ganz anmutig in Schwarz-Weiß. Das sorgt für Aufmerksamkeit, die es als Oppositionspartei sicherlich braucht.

CDU bei Bremen-Wahl 2023: Mit Wortwitz ins Bremer Rathaus?

In Sachen flotte Sprüche ist in diesem Jahr auch die CDU ganz vorne mit dabei. Als selbsternanntes „Tandem für Bremen“ will Spitzenkandidat Frank Imhoff gemeinsam mit Beifahrerin und CDU-Shootingstar Wiebke Winter (sie half sogar Armin Laschet im Wahlkampf) ins Rathaus radeln.

Ihre politischen Botschaften verpacken die Christ-Demokraten dabei in viel Wortwitz. Ein Beispiel: „Für Bremen. Und Bremwomen.“ Das ist geschickt. Indem man hier die englischen Wörter „men“ (Männer) und „women“ nutzt, soll die Botschaft vermittelt werden, dass die Stadt für beide Geschlechter da ist.

Oder dass sich die Partei um die Belange sowohl der Bremer Männer als auch der Bremer Frauen kümmert. Welche Botschaft man auch immer daraus zieht, es bleibt einem letzten Endes selbst überlassen.

Die CDU setzt bei der Bremen-Wahl 2023 auf Wortwitz. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Auch das CDU-Plakat „Hände hoch! Wer für mehr Sicherheit ist.“ macht erstmal neugierig. Wer das Thema Sicherheit (eines der Schlüsselthemen bei dieser Bremen-Wahl) aber kreativer umgesetzt hat – FDP („Die Stadt unsicher machen“) oder CDU – das muss jeder für sich entscheiden.

Die SPD hält es bei der Bremen-Wahl 2023 klassisch

Bei so viel Ideenreichtum sind unaufgeregte Wahlplakate in der Unterzahl – und damit eigentlich fast umso auffallender. Ganz klassisch hält es da die SPD. Der Regierungs-Partei reicht es aus, das Konterfei des Amtsinhabers, Bürgermeister Andreas Bovenschulte, ganz schnörkellos im Großformat zu zeigen.

Die SPD hält es klassisch und wirbt mit Bremens amtierenden Bürgermeister Andreas Bovenschulte. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als Tausend Worte. Und sagt dieses nicht: Schaut mich an, so kann es weitergehen? Dem Bürger tief in die Augen blicken und auf den Ist-Zustand zu verweisen – vielleicht ist das ja genau die Taktik, die es für einen Erfolg braucht. Aktuellen Umfragen zufolge könnte das klappen.

Die Linke macht es raffiniert und effizient

Den Preis für das raffinierteste Plakat – sollte es ihn denn geben – würde dieses Jahr wohl an die Partei Die Linke gehen. Mit einem (gar nicht mal so) einfachen Kniff ist es ihnen gelungen, gleichzeitig nett und kacke dreist die Aufmerksamkeit von der Konkurrenz auf den eigenen Jugendkandidaten Dariush Hassanpour umzuleiten.

Die Masche „Nettes Plakat ... aber kennt ihr schon Dari?“ funktioniert hervorragend simpel unter jedem Plakat einer Gegenpartei. Einzige Gefahr: Sollte der Gegenpart darüber fehlen, entweder durch Vandalismus oder weil der Wind die Plakate verdreht hat, läuft der Gag ins Leere.

Die Linke geht raffiniert an den Wahlkampf heran. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

So oder so eine gewitzte Idee, auch wenn diese nicht ganz neu ist. So hat es der Sticker des Landesmarketings von Baden-Württemberg („Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“) bereits in nahezu alle Ecken und Enden der Welt geschafft. Auch in Bremen gibt es davon einige.

Last, but not least: Die Gurke

Kaum ein Lebensmittel symbolisiert die heftig gestiegenen Lebenshaltungskosten mehr als die Gurke. 95 Prozent Wasser und doch so teuer. Fotos der Preisschilder, festgehalten von fassungslosen Supermarkt-Kunden, gehen regelmäßig in den sozialen Netzwerken viral. Die Partei „Die Basis“ hat sich dieses mächtige Symbol nun zu eigen gemacht.

Die Partei „Die Basis“ setzt auf die Kraft der Gurke. © Marcel Prigge/kreiszeitung.de

Grüne Gurke auf weißem Grund, dazu die Message „Lebensmittel müssen bezahlbar sein!“ – simpel und doch effektiv. Eventuell wäre das Plakat ja sogar ganz ohne Slogan ausgekommen. Aber nur ein bloßes Bild ohne Worte, das hat sich – zumindest in diesem Wahlkampf – noch keine Partei getraut. Vielleicht auch gut so.