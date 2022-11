Vielseitige Kelly Family in Bremen: Von zart bis hart

Von: Martin Kowalewski

Die Kelly Family dicht beieinander auf der Bühne in der Stadthalle Bremen: Joey (v.l.), Patricia, John, Jimmy, Kathy und Paul. © Kowalewski

Vielseitig, mal mit zarten, mal mit harten Tönen, hat sich die Kelly Family beim Konzert in Bremen präsentiert. In der Weihnachts-Show gab‘s keineswegs nur Weihnachtliches.

Bremen – Langsam, aber unaufhörlich geht es auf Weihnachten zu, hin zu einem Fest der Besinnlichkeit. Gerade aus dieser Blickrichtung war „Die Mega Christmas Show“ der Kelly Family am Dienstagabend eine interessante Erfahrung. Etwa 3 000 Zuschauer wurden zu Konzertbeginn in der Stadthalle Bremen (ÖVB-Arena) mit druckvollem Rock begrüßt.

„One more happy Christmas“ ist der erste Song des Abends, der mit Vielfältigkeit in Sachen Musik und Stimmung beeindruckt – von ganz zart bis ziemlich hart. Die Kelly Family präsentiert Weihnachtslieder und weitere Hits von ihren Alben und einiges mehr an Weihnachtlichem. Die kraftvolle Eröffnung kommt bei den Fans an. Im Parkett erheben sich die Zuschauer. Auch „Santa Claus is coming to Town“ kommt recht fetzig daher. Zart und rührend folgt „White Christmas“. Weiße Girlanden fliegen durch die Luft. Danach erklingt: „We wish you a merry Christmas“. Das Publikum in der Arena ist warmgelaufen, die Stimmung weihnachtlich – sehr gekonnt!

Später: Wahrlich harte Klänge, bei denen sich Joey Kelly mit seiner Stimme kraftvoll ins Zeug legt. Eine markante Rolle. Zu „The Wolf“ und dann zu einer wirklich harten Version von „Why, why, why“, wozu auch Feuerstöße in die Luft gehen. Power, fette Gitarren, einfach Rock! Umso auffälliger erscheint da der Bruch, als mit Klavierklängen „An Angel“ von den Kellys erklingt.

Das Helle und das Dunkle in der Welt spiegeln sich in den Songs wider, der Umgang damit, das Schöpfen von Kraft. Besonders in die Zeit passt der alte John-Lennon-Weihnachtsklassiker „Happy Xmas (War is over)“.

Berührende Momente mit den Kellys beim Bremer Konzert

Patricia Kelly geht auf die Bremer Stadtmusikanten ein und auf den Zusammenhalt unter Außenseitern. Auf dem Programm stehen auch deutsche Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Eine besondere Art des Publikumsgesangs ist zu hören, für ein Konzert in einer großen Halle recht zart und kontrolliert, eben passend zu Weihnachtsliedern. Das ist auch bei der Zugabe „Stille Nacht, heilige Nacht“ so, womit die Fans genau in der richtigen Stimmung wieder in die Vorweihnachtszeit entlassen werden.

Sehr berührende Momente: In Gedenken an seine 2021 verstorbene Schwester Barby und „für alle Menschen, die nicht bei uns sind“ singt und spielt Jimmy (mit Gitarre und Mundharmonika) vor einem Meer aus Handy-Lichtern „Hold my Hand (A song for Barby)“. Eine Gänsehautnummer! Jimmy entlockt der Mundharmonika sentimentale Klänge und eine gewisse Impulsivität. Zudem verweist er auf eine hohe Selbstmordrate in der Weihnachtszeit.

Die Kellys beeindrucken mit ihren markanten Stimmen. So fällt Kathy mit enormer Gesangskraft und zeitweise sehr souligem Gesang auf. Ihre Stimme passt wunderbar zu Stücken mit viel Groove. Folkige Songs sind dabei, in denen Paul ganz besonders in Erscheinung tritt. Viel Pathos bei spanischem Gesang zeigt John. Gefühlvoll, sensibel, auch mit Kraft in der Stimme geht Patricia zu Werke. Ein facettenreiches Programm erklingt, zu dem die Zuschauer zeitweise schunkeln.

Wahrlich kein ruhiger Abend, aber Weihnachten ist ja auch noch etwas hin. Eine vielfältige Mischung, auf die man sich einlassen muss – für Kelly-Family-Fans kein Problem, sie sind begeistert.