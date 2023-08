Wigald Boning auf Abwegen: Sein ICE von München nach Bremen verfährt sich

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Eigentlich wollte der Comedian am Samstag von München nach Bremen fahren. Doch die Bahn hatte andere Pläne: Sein ICE verfuhr sich und landete ganz woanders.

Bremen – Eigentlich wollte Wigald Boning seine Mutter in Oldenburg besuchen, bevor es nach Spiekeroog zum Auftritt mit Kollege Bernhard Hoecker ging. Doch so ganz nach Plan wollte das am Samstag, 29. Juli, nicht klappen. „Der ICE von M nach HB hat sich, kein Witz, verfahren“, teilte der Fernsehmoderator auf Twitter mit.

Der Schnellzug sollte um 11:19 Uhr in München starten und dann als Direktverbindung knapp sieben Stunden später in Bremen sein. So ganz reibungslos lief der Fahrt allerdings nicht ab.

Der Komiker nimmt es mit Humor: Er sei im Zug mit einem ehemaligen Blumensaatengroßhändler ins Gespräch gekommen, der ihm gegenüber saß. „Weiß jetzt, nach 5h, alles über Rudbeckia-Sortenschutz, Aldi-Margen, Astern-Export nach USA“, schreibt Boning und verfügt mittels Herz-Emoji hinzu: „I love Verspätungen!“

Wigald Boning auf Abwegen: Sein ICE nach Bremen verfährt sich – das Missgeschick ereignete sich in München

Auf die Frage, ob er denn nun gut angekommen sei, antworte er kurz: „Gut angekommen, ja.“ Zugleich präsentierte er auf Nachfrage sein neu erworbenes Wissen als Blumen-Fachmann. Die Sorte „Indian Summer“ sei „ein Zufallsfund, der erstmal konspirativ jahrelang in einem französischen Hinterhof kultiviert wurde, damit die Konkurrenz nichts merkt.“

Wigald Boning wollte von München nach Bremen. Doch sein ICE geriet auf Abwege. © Boris Roessler & Henning Kaiser/dpa

Übrigens: Der gebürtige Wildeshausener dürfte sogar pünktlich in Bremen – trotz Umweges. Eine Bahnsprecherin klärt auf: „Herr Boning saß am vergangenen Sonnabend im ICE 1216 von Schwarzach-St. Veit nach Bremen.“ In München sei die Fahrstraße für den Zug so gestellt worden, dass er über Pasing nach Augsburg fahren sollte.

Bahnsprecherin: ICE konnte Verspätung wieder aufholen

Das aber sei falsch gewesen: „Der ICE hätte aber die Fahrstraße von München Hauptbahnhof mit Abzweig Richtung Ingolstadt erhalten sollen“, so die Sprecherin. „So ist er zurückgefahren und hat dann den ‚richtigen‘ Abzweig genommen und seine Fahrt nach Norden fortgesetzt.“ Dadurch sei zunächst eine Verspätung von rund 30 Minuten entstanden, die der ICE auf seiner Weiterfahrt nach Bremen aber wieder habe aufholen können.

Somit dürfte Wigald Boning noch rechtzeitig zu seiner Mutter nach Oldenburg und dann zu seinem Auftritt nach Spiekeroog gekommen sein.