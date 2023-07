Von der Rollbahn in den Orbit: Bremer Unternehmen „Polaris“ tüftelt an Weltraumflugzeugen

Von: Martin Kowalewski

Teilen

In der Halle des Bremer Unternehmens „Polaris“ in Mahndorf steht der Flug-Demonstrator „Athena“. Die Lufteinläufe von vier Düsentriebwerken sind von vorne klar zu erkennen. © Kowalewski

An die Startbahn und auf – bis in den Weltraum. Raumflugzeuge sollen wie ein Flugzeug starten, aber in den Weltraum fliegen. Dieses Ziel will Alexander Kopp (41) mit seinem Unternehmen „Polaris – Raumflugzeuge“ erreichen.

Bremen - 2018 auf dem Bauernhof von Kopps Familie in Nordhessen gegründet, ist das Unternehmen „Polaris“ jetzt im Bremer Stadtteil Mahndorf ansässig. Samt Chef hat „Polaris“ derzeit 17 Mitarbeiter. „Polaris“ tüftelt an Weltraumflugzeugen.

2026, sofern sich bis dahin genug Investoren finden, soll das Weltraumflugzeug „Aurora“ fertig sein. „Aurora“ wurde ursprünglich am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen (DLR) konzipiert und wird nun von „Polaris“ weiterentwickelt. „Aurora“ soll eine Länge von etwa 28 Metern haben und eine Höhe von mehr als 100 Kilometern sowie zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen, wo dann eine nicht wiederverwendbare Oberstufe startet.

Dafür sind bereits zwei verschiedene Antriebe nötig. Am Start legen vier Düsentriebwerke los und bringen das Fluggerät auf eine Höhe von sieben bis zehn Kilometern. Dann zünden zwei Raketentriebwerke. Als Treibstoff dient ein synthetisches Kerosin, wie es vermehrt auch von Flugzeugen eingesetzt wird. Es gilt laut Kopp als besonders umweltfreundlich, weil es nahezu CO2-neutral hergestellt werde. Für die Raketentriebwerke muss flüssiger Sauerstoff mit an Bord. Mit Modellen, Demonstratoren genannt, soll es Schritt für Schritt vorangehen – hin zu „Aurora“. Der erste Demonstrator, zweieinhalb Meter lang und „Stella“ genannt, startete im April 2020 in Rotenburg. „Er hatte als Antrieb nur zwei Düsentriebwerke, aber schon die markante Form“, erzählt Kopp. An Testflügen führe kein Weg vorbei, denn das Verhalten solcher Flieger lasse sich nur so ermitteln, betont Ingenieur Kopp. Weitere Demonstratoren starteten. „Aleda“, etwas größer, hat als einziger Demonstrator elektrische Triebwerke, alle anderen Strahltriebwerke.

„Polaris“ tüftelt an Weltraumflugzeugen: Luftraum für Testflug gesperrt

Der dritte Demonstrator „Athena“ ist dreieinhalb Meter lang und hat vier Düsentriebwerke. Das Design würde bereits den Einbau des Raketenantriebs ermöglichen. „Athena“ startete im November in Peenemünde. Für den Testflug, bei dem laut Kopp Regeltechnik erprobt wurde, sind 260 Quadratkilometer Luftraum gesperrt worden. Und auch darüberhinaus war viel regulatorischer Aufwand nötig, so der 41-Jährige. Bei den nächsten Demonstratoren, an denen schon gearbeitet wird, soll der Raketenantrieb realisiert werden.

Nach 2030 soll das „Future Heavy Space Plane“, deutlich größer als ein Airbus A 320, selbst in den Orbit fliegen. Um den Orbit zu halten, bedarf es den Angaben nach etwa der 28-fachen Schallgeschwindigkeit. Beide Raumflugzeugtypen sollen einen metallischen Hitzeschild für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verwenden.

Je größer die Fluggeräte werden, desto höher ist auch die Geschwindigkeit, die sie erreichen können, sagt der „Polaris“-Gründer. Neben dem Raketenantrieb ist die Größe der zweite wichtige Faktor auf dem Weg ins All. Mit der Größe steige auch die Wirtschaftlichkeit.

Ein Blick von hinten auf „Athena“: Die vier Ausgänge der Düsentriebwerke sind zu sehen. In der Mitte wäre Platz für den Raketenantrieb. © Kolwalewski

Kopp, der in Braunschweig Luft- und Raumfahrttechnik studiert und auch darin promoviert hat, blickt auf eine langjährige Berufserfahrung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen zurück. Hier befasste er sich im Bereich Systemanalyse Raumtransport mit Trägersystemen und deren Zukunft.

Ein Raumflugzeug sei komplexer als eine Rakete, aber dafür müsste keine Startanlage entwickelt werden, erklärt der 41-Jährige. Da das Raumflugzeug wiederverwendbar sei, reiche im ersten Schritt die Produktion von zwei bis drei Exemplaren aus. Kopp will mit seinen wiederverwendbaren Fliegern billiger sein als Raketen.

„Polaris“-Chef geht von florierender Weltraum-Ökonomie in der Zukunft aus

Bei dem „Heavy-Space-Plane“-Projekt wird es allerdings richtig ins Geld gehen, ist dem „Polaris“-Chef bewusst. Allerdings geht er von einer florierenden Weltraum-Ökonomie in der Zukunft aus. Bestimmte Produkte ließen sich nur in der Schwerelosigkeit herstellen. Satelliten müssten hoch, runter müsse dagegen der Weltraumschrott. Auch der Mond werde in den nächsten Jahrzehnten an Bedeutung gewinnen, ist Kopp überzeugt.

Sicher ist: Die Weltraumflugzeuge werden nicht vom Bremer Flughafen aus abheben, sondern in Meeresnähe, um keine bewohnten Gebiete zu gefährden. Von Deutschland aus will „Polaris“ mit „Aurora“ unter anderem Nutzlast-Transporte hin zu einem Polar-Orbit, also um die Erdpole, anbieten. Von anderen Standorten wären alle Orbits erreichbar.

Das „Future Heavy Space Plane“ soll dagegen nahe dem Äquator starten, wodurch beim Abheben gen Osten die Erdrotation am besten genutzt werden könne, so Kopp. Dieses soll dann als Transporter Raumstationen erreichen können und auch selbst einige Zeit im Orbit für unterschiedliche Arbeiten verweilen. Oder eine weitere Stufe transportieren, die Nutzlast zum Mond oder anderswohin außerhalb des Orbits bringt.