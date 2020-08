Von der Praxis lernen

Bremen – Beispiele aus der Praxis: Anschauungsmaterial für die kunstgewerbliche Ausbildung sollte sie bieten, die ab 1873 aufgebaute kunstgewerbliche Sammlung. Ihre Ausstellungsräume lagen im Haus der Gewerbebank. Nachdem die Bank umgezogen war, kaufte Bremen das Gebäude und machte es 1883/84 zum Museum. Längst aber ist es verschwunden – und damit heute Thema unserer Serie.

Die Gewerbebank samt Gewerbemuseum lag an der Kaiserstraße. Die Kaiserstraße (heute: Bürgermeister-Smidt-Straße) in Brill-Nähe war eine repräsentative Adresse im alten Bremen.

An der Ecke zur Langenstraße etwa thronte das im Zweiten Weltkrieg zerstörte „Dreikaiserhaus“, errichtet im Stil des Historismus. Das „Dreikaiserhaus“ und die zum Museum umfunktionierte Gewerbebank waren Bauten des Architekten Friedrich Wilhelm Rauschenberg (1853 bis 1935).

Aus Berlin nach Bremen

Erster Museumsdirektor war August Töpfer (1834 bis 1911). Ihm folgte in den Jahren 1904 bis 1911 der Architekt Emil Högg (1867 bis 1954; ab 1904 zudem der erste Vorsitzende des Vereins für niedersächsisches Volkstum). Högg, zuvor Stadtbaumeister in Berlin, war einer, der Einfluss nehmen wollte.

Er wurde zum Wortführer der Reformbewegung in Bremen. Als Direktor des Gewerbemuseums richtete er eine Kunstgewerbeschule ein. Auf dem Stundenplan standen in der Kaiserstraße 20–22 (heute etwa Höhe Bürgermeister-Smidt-Straße 114) Fächer wie „Dekorative Malerei“, „Ornamentales Entwerfen“ und „Perspektive und Schattenlehre“. Högg höchstselbst unterrichtete freitags und sonnabends im Fach Innenarchitektur.

Reformarchitektur und Heimatschutz

Reformarchitektur? Aus den regional entwickelten Kunst- und Bauformen wollte die Heimatschutzbewegung schöpfen, statt sich an internationalen Architekturmoden zu orientieren. Das sorgte – ähnlich wie heute, mehr als 100 Jahre später – für viele Diskussionen.

Das Bremer Denkmalpfleger-Team um Landeskonservator Professor Georg Skalecki zeichnet dies im aktuellen Band der Reihe „Denkmalpflege in Bremen“ nach – die Reformarchitektur ist das Schwerpunktthema des Hefts (Edition Temmen, 136 Seiten, Preis: 8,90 Euro).

Emil Högg trug den Heimatschutzgedanken auch ins Gewerbemuseum – dabei hatte er in Berlin von der Heimatschutzbewegung noch gar nichts gehört. In Bremen brachte ihn der Architekt Hugo Wagner (1873 bis 1944) darauf, schreiben Sabine Jacobs und Uwe Schwartz in dem Denkmalpflege-Band. Wagner baute wenig später die Kaffee-HAG-Fabrik in Walle, die als prägendes Beispiel der Reform- und Industriearchitektur gilt.

Gewerbemuseum geht im Bremer Focke-Museum auf

Auch Streitigkeiten trug das Gewerbemuseum aus – wieder und wieder kam es zu einem Kompetenzgerangel mit dem Historischen Museum. Wer darf was sammeln? Themen und Pläne überschnitten sich, das trübte die Harmonie zwischen den Häusern bisweilen ein.

Das Historische Museum war auf Initiative des Bremer Senatssekretärs Johann Focke (1848 bis 1922, Vater des Luftfahrtpioniers Henrich Focke) entstanden. Mit Blick auf das in der Gründerzeit rasant zur Großstadt wachsende Bremen wollte er Zeugnisse bremischer Kulturgeschichte bewahren. 1915 zog er mit seiner Sammlung in ein früheres Altenheim an der Großenstraße (Stephaniviertel). Ab 1918 hieß das Haus Focke-Museum. Mitte der 20er Jahre wurden Gewerbe- und Focke-Museum vereinigt. Im Krieg wurde das Haus an der Großenstraße zerstört. Das Focke-Museum zog nach Schwachhausen.