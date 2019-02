Vollsperrung der A27 am Donnerstag

In Höhe der Lesumbrücke

Die Lesumbrücke wird am Donnerstag komplett gesperrt.

Bremen - Die A27 wird in Fahrtrichtung Bremerhaven in Höhe der Lesumbrücke am Donnerstag, 14. Februar, voll gesperrt. Dann werden Schäden an Entwässerungseinrichtungen auf der Brücke behoben, wie das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) jetzt mitteilte.