Theaterschiff und Packhaustheater: Diverse Premieren in der neuen Spielzeit

Bremen - Von Jörg Esser. „Wir sind volljährig“, sagt Knut Schakinnis. Soll heißen: Das Theaterschiff Bremen geht in seine 18. Spielzeit. Und nicht nur das: Schakinnis hat sich in den Jahren ein Theaterimperium aufgebaut. Das Packhaustheater im Schnoor zählt seit einigen Jahren dazu. Hinzu kommen das Theater Worpswede, das Theaterschiff Lübeck und Komödien in Kassel und Bielefeld.

Zurück an Bord: Der „Käpt’n“ ist zufrieden. Das Schiff schwimmt immer noch auf der Erfolgswelle. „Wir haben einen tollen Stamm an Zuschauern“, sagt der Intendant und Theaterschiff-Geschäftsführer. In der Saison 2018/19 wurden 39 215 Besucher an Bord gezählt, die Auslastung lag bei 88,7 Prozent. Eine Saison zuvor wurden rund 1 000 Besucher mehr gezählt, die Auslastung lag bei 90 Prozent. Übrigens: 54 Prozent der Besucher kommen aus dem Umland, sagt Schakinnis.

Das sei aber wenig bei einem „knallharter Sommer“ wie im Vorjahr. Im Packhaustheater wurden 21 038 Besucher gezählt, die Plätze waren zu 75,1 Prozent belegt. „Viele Jahren lang waren wir Alleinunterhalter“, fährt Schakinnis fort. Doch seit einigen Jahren gibt es direkt in der Hansestadt Konkurrenz mit dem GOP-Varietétheater und dem „Fritz“ Konkurrenz auf dem Markt der seichten Unterhaltung. Doch das Erfolgsrezept scheint weiterhin zu fruchten: „Theater macht man für Frauen. Und die Männer gehen mit“, sagt Schakinnis.

Der Impresario will „sich ganz langsam zurückziehen“. Oliver Geilhardt ist jetzt als Produktionsleiter im Team. Und mit Astrid Schulz, Martina Flügge und Marcus Rudolph fungieren Ensemblemitglieder auch als Regisseure und Stücke-Schreiber. „So lassen sich viele Ideen toll umsetzen“, sagt Schakinnis. Und so gibt es Spielzeit für Spielzeit neue Produktion. Auf dem Theaterschiff feiern im Herbst vier Stücke ihre Premiere.

Zunächst steht mit „Weiber“ auf dem Programm. Das Stück dreht sich um einen „feucht-fröhlichen Mädelsabend“. Regie führt Tim Koller. Die Premiere ist für 19. September im großen Saal des Theaterschiffs geplant. Eine Woche später (26. September) folgt die Premiere des Ein-Personen-Stücks „Hi Dad“. Regie führt Marco Linke, Markus Weise spielt einen Mann, der die ganze Bandbreite des Vater-Werdens und -Seins erlebt.

Weiter geht es am 24. Oktober mit „Herzsprung“ unter der Regie des Intendanten. Sina Schulz spielt in der Komödie „eine hinreißende Furie auf ihrer Flucht zwischen Berlin, Hamburg und Sylt“. Na dann. Schakinnis jedenfalls verspricht ein „glamouröses Finale“. Und schließlich kehrt mit „Wetten, dass...?“ ein Fernsehklassiker zurück. Auf der schwankenden Bühne feiert die Neuauflage am 28. November ihre Premiere. Und Moderator „Thommy“ hat natürlich ganz viele Promis zu Gast: Karl Lagerfeld, Hape Kerkeling, Otto und Michael Jackson – „Topf, die Watte quillt“. Im Frühjahr 2020 sind mit „Gameboys, Girlies, Gummibärchen“, einer 90er-Jahre-Revue aus der Feder von Dirk Böhling, sowie „Jana & Janis“ und „ABBA klaro“ weitere Premieren geplant.

Im Schnoor stehen derweil am 10. Oktober und 5. Dezember die Premieren von „Brandheiß“, einer ungewöhnlichen Nachwuchs-Werbung bei der Freiwilligen Feuerwehr Drottelfeld, sowie von „Schwiegeralarm“, einem turbulenten Alpen-Urlaub mit Schwiegereltern auf dem Programm.

Hinzu kommen auf dem Schiff und im Packhaus ein bunter Mix an Gastspielen (unter anderem mit Conmdeian Berhane Berhane und Satire-Altmeister Hans Scheibner) sowie diverse Wiederaufnahmen von Klassikern wie „Hitparade“ und „Das Beste von Heinz Erhardt“ und „Oberdauerbrennern“ (Schakinnis) wie „Landeier“ und „Landeier 2“.

