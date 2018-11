Temporeiche Show „Fashion“ feiert im GOP-Theater ihre Premiere

Vollgas im Modezirkus

+ © GOP Das „Fashion“-Ensemble tanzt und spielt seine Energie ins Publikum. © GOP

Bremen - Von Ralf Sussek. In diesem Jahr feiert das Bremer GOP-Theater sein fünfjähriges Bestehen. Die gerade beendete Varieté-Saison war eine sehr erfolgreiche. Fast 120 000 Gäste begrüßten Theaterdirektor Philipp Peiniger und sein Team. Die neue Show „Fashion“ ist die 31. in Bremen; sie gibt nicht nur den Startschuss in die sechste Saison, sie ist auch ein Versprechen auf eine gute Zukunft des Varieté-Theaters in der Überseestadt.