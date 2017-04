Volle Puste, ruhige Gesten

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sie ist immer noch munter, lacht viel und macht auch den einen oder anderen Scherz. „Zurück in die 70er. Danken wir Gott, dass es Botox gibt“, ruft Bonnie Tyler grinsend ins Mikrofon. Ihr erster Top-Ten-Hit „Lost in France“ aus dem Jahr 1976 beginnt. Die Stimmung unter den 1 200 meist etwas älteren Besuchern ihrer „Greatest-Hits-Tour“ im Musicaltheater am Freitagabend war hervorragend.

Die Band wird in ein mediterranes rot-gelbes Licht getaucht. Während des Refrains leuchten auf Stahlsäulen im hinteren Bühnenbereich Lampen auf und bilden nach oben strebende Lichtreihen. Das erinnert an alte „Disco“- und „Hitparaden“-Sendungen, eine geschickte Mischung aus moderner Licht-Technik und Retro-Stil. Das Publikum klatscht den Rhythmus begeistert mit. Es gibt gleich nochmal die 70er: Bei „It’s a Heartache“ erheben sich die ersten Besucher von ihren Sitzen.

Hektik ist sicher nicht ihre Sache: Bonnie Tyler beherrscht die Bühne mit weiten Gesten. Doch auch mit 65 Jahren und 40 Jahre nach ihrem Durchbruch hat die Waliserin viel Luft für ihre druckvolle, raue Stimme.

Tyler berichtet schmunzelnd von einem kleinen Kind, das sie kürzlich auf 16 Jahre geschätzt hat. Ob da wohl Botox im Spiel war? Tyler erzählt, was sie in dem Alter gemacht hat. Sie stand vor dem Spiegel, hielt die Haarbürste wie ein Mikrofon und sang Songs von Tina Turner. Dabei träumte sie davon, an der Spitze der Charts zu stehen. Als kleine Hommage folgt „River deep, mountain high“ von 1966. Danach erklingt „The Best“, von Tyler zuerst relativ erfolglos gesungen, Tina Turner landete einen Hit damit.

Später wird es poppig. „Kennt jemand Howard Housten“, fragt Tyler die Gäste. Schnell ist die Antwort parat: Dieter Bohlen. „Ja, Dieter Bohlen“, sagt Tyler langsam und mit einer leicht monsterartigen Stimme. „Der hat unter Pseudonym für mich geschrieben. Der war damals nicht so angesagt.“ Es folgt „Bitterblue“. Der Song bescherte Tyler 1991 ihr Comeback. Was im Original die Dudelsäcke spielen, übernimmt das Keyboard, aber der folkloristisch angehauchte Song animiert mit seinem eingängigen Marschrhythmus zum Mitstampfen und Mitklatschen.

Höhepunkt sind die 80er. „Total Eclipse of the heart“ erklingt sphärisch und mit viel Stimmung. Die extreme Dynamik und Explosivität der Studioversion von 1983 ist in einem Live-Konzert wohl kaum umzusetzen. Das Publikum singt zusammen Tylers Band-Kollegen die Aufforderung „Turn Around“. Viele Besucher greifen zum Handy und filmen. Schnell und recht hart folgt die Titelnummer des zugehörigen Albums „Faster than the speed of the night“. Der Zugaben-Teil endet mit Tempo: „Holding out for a hero“ ist die Abschlussnummer. Das Publikum steht und ist begeistert. Nicola Borcherdt aus Bremen ist aus der Puste. „Es ist unbeschreiblich, ihr auftreten und was sie so von sich erzählt hat“, sagt sie über Bonnie Tyler.