Volle Kraft voraus

Bremer Metropol-Theater ausverkauft: „Philharmonic Rock“ zeigt neue Seiten an Rock-Klassikern auf

+ Es ist richtig voll auf der Bühne des Metropol-Theaters: Neben „Philharmonic Rock“ ist auch der Schülerchor des Gymnasiums Syke vertreten. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein bekannter Gitarrenriff in größter Vielstimmigkeit. Mit „Smoke on the water“ startet „Philharmonic Rock“ auch im Bremer Metropol-Theater. 30 Musiker der Philharmonie Nordwest plus sechsköpfiger Band verleihen dem Deep-Purple-Klassiker einen gewaltigen Bombast. Das Haus am Richtweg mit seinen 1 451 Plätzen ist am Freitagabend ausverkauft.