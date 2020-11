Bremen – Urteil im zweiten Anlauf: Das Bremer Landgericht hat am Montag drei Brüder einer Bremerhavener Großfamilie zu Bewährungs- und Haftstrafen verurteilt. Die Männer hatten im Juli 2017 mehrere Beamte nach einer vorangegangenen Verkehrskontrolle angegriffen und zum Teil verletzt.

Die Kammer unter Vorsitz von Richterin Gesa Kasper sah es demnach als erwiesen an, dass zunächst Khodor S. (29) zusammen mit einem weiteren Bruder aufgrund eines nicht angelegten Gurts in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Aufforderung, seine Personalien an die Beamten zu geben, führte letztlich zu tumultartigen Szenen – in die neben dem Angeklagten die zwei weiteren Brüder Rabie S. (35) und Ramadan S. (36) verwickelt waren. Khodor S. sei laut Urteilsbegründung in einen Hauseingang an der Goethestraße gedrängt und dort fixiert worden. Dabei schlug der Mann mehrfach um sich und verletzte einen Beamten im Gesicht. Ramadan und Rabie S. sollen versucht haben, zu ihrem Bruder durchzudringen. Mittlerweile hatte sich eine Traube von fast einem Dutzend Personen zusammengefunden.

Landgericht Bremen verurteilt Trio: 36 Vorstrafen

Als Rabie und Ramadan S., die zusammen 36 Vorstrafen aufweisen und bei der Tat unter laufender Bewährung standen, Glasflaschen am Boden zerbrachen und auf die Beamten warfen, jedoch ihre Ziel verfehlten, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Erst dann sei die Situation unter Kontrolle gebracht worden, so Gesa Kasper. Entgegen der Ausführungen ihrer Verteidiger, seien die Angeklagten „vollkommen inadäquat und aggressiv“ auf die Beamten losgegangen und hätten die „volle Konfrontation“ gesucht. Das Vorgehen sei dabei weder gerechtfertigt noch angemessen gewesen.

Khodor S., der „nur“ sechs Vorstrafen aufweist und nicht unter laufender Bewährung stand, wurde zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Genau wie bei seinen Brüdern lautete der Vorwurf unter anderem Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. Beim Strafmaß für Rabie und Ramadan S. verrechnete das Gericht noch weitere Urteile sowie Vorwürfe. Ergebnis: Rabie S. muss für zwei Jahre und drei Monate in Haft, Ramadan S. für zwei Jahre und acht Monate. Zwei weitere Familienmitglieder – eine Schwester sowie ein Bruder – wurden bereits verurteilt: Bei der Frau beließ es das Gericht bei Sozialstunden, der Bruder muss mehr als neun Jahre ins Gefängnis, nachdem er von einem anderen Gericht wegen schweren Bandendiebstahls verurteilt wurde.

Landgericht Bremen verurteilt Trio: Zwischenrufe und Beleidigungen

Neben der eigentlichen Tat kritisierte die Richterin vor allem das Verhalten der Angeklagten im Sitzungssaal: Schreie, Zwischenrufe, spontanes Entfernen aus dem Verhandlungsraum, Beleidigungen – die Liste ist lang. Auch das habe für eine unnötig lange Verfahrensdauer gesorgt, nachdem der erste Prozess aufgrund eines befangenen Schöffen ausgesetzt und neu aufgerollt werden musste.

Von Steffen Koller