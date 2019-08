Volle Hütte beim „Hüttenfest“

+ Kraftpaket bei der Arbeit: Franz Müllner alias „Austrian Rock“ verbiegt Pfannen, als wären sie aus Pappe. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Was für ein Ansturm: Beim 32. „Hüttenfest“ des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal drängten sich am Wochenende mehrere tausend Besucher auf und neben dem Firmengelände in Bremen. Das Programm war bunt, besonders für die Kleinen wurde einiges geboten. Und so ganz nebenbei stellten die Besucher und ein spezieller Gast glatt mal zwei Weltrekorde auf.