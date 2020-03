Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Bremen will Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern angesichts der Corona-Krise verstärkt unter die Arme greifen. „Schnell und unbürokratisch“ solle Liquidität geschaffen werden, sagte am Dienstagnachmittag Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Von einer „Vollbremsung“ sprach Andreas Meyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Nicht nur Mercedes macht dicht. Zunächst für zwei Wochen werden auch im Bremer Werk mit seinen etwa 12 500 Mitarbeitern keine Autos produziert. So sollen Infektionsketten unterbrochen werden. Zudem werden auch Autoteile knapp, globale Lieferketten seien unterbrochen, hieß es beim Konzern.

Aber auch sämtliche Veranstalter, die Tourismusbranche, Hotels, Gastronomie und Einzelhändler treffen die drastischen Maßnahmen, die eine Ausbreitung des Coronavirus’ verhindern sollen, hart. „Insbesondere kleinere Betriebe haben Existenzangst, sie haben keine großen Rücklagen“, so Vogt. Aber auch größere bekämen sicherlich in Kürze zu spüren, dass der Nachschub an Material aus China ausbleibe. Wie berichtet, hat Bremen an der Aufbaubank (BAB) bereits eine „Task Force“ eingerichtet, um kleinen und großen Betrieben zu helfen. Nun, so Vogt, werden die Mittel aufgestockt. Auch Freiberufler könnten sich jetzt an die Stelle wenden. Die BAB könne helfen, wenn die Hausbank das nicht könne oder wolle. Bürgschaften seien möglich. Ziel sei, dass die Unternehmen zahlungsfähig blieben, nicht in die Insolvenz gingen. Vogt: „Wir wollen Liquidität schaffen – für die Miete, den Strom, für Lieferanten.“

Die Drähte bei der „Task Force“ laufen heiß. Nach 50 Anrufen täglich noch am Freitag waren es am Montag schon 100, darunter Hotels ebenso wie Künstler und Schausteller. Vogt bat um Verständnis, dass nicht alle telefonisch durchkämen und nicht alle Mails sofort beantwortet werden könnten. Die Anlaufstelle soll personell aufgestockt werden. Die meisten Anrufer bräuchten etwa 50 000 Euro als Kredit. Aber auch zum Thema Kurzarbeit, die jetzt bereits bei einem Arbeitsausfall von zehn Prozent (sonst 30) möglich sei, werde informiert. Bremen bemühe sich nach besten Kräften, der Wirtschaft zu helfen, „aber die Umsatzverluste können wir nicht ausgleichen“. Die Lage sei „sehr dynamisch“ und ändere sich fast stündlich, sagte Vogt zur Corona-Krise. Aktuelle Infos für die Wirtschaft gibt es ab Mittwoch in einem Newsticker unter „www.bremen-innovativ.de“. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) kündigte an, die Steuervorauszahlungen auf Antrag zu senken, fällige Steuern zu stunden, auf Sanktionen und Vollstreckungen zu verzichten. Für Liquiditätshilfen stehen laut Strehl 50 Millionen Euro zu Verfügung. Angesichts der Corona-Krise geht Strehl für Bremen von hohen Steuerausfällen aus.

Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, begrüßte die Anstrengungen Bremens, denn: „Die Lage ist sehr ernst und wird die gesamte Wirtschaft betreffen.“ Die Kammer setze sich für einen staatlichen Nothilfefonds ein, um denen zu helfen, die keine Kredite bekämen. Zudem fordert Fonger Steuersenkungen. Die Handelskammer erlebe zur Zeit einen Andrang zu rechtlichen und außenbwirtschaftlichen Fragen „wie noch nie“ (Hotline: 0421/3637-241). Abgesagt hat die Handelskammer alle 80 Prüfungen für rund 2 000 Azubis. Sie sollen schnell nachgeholt werden. Auf der Webseite der Handelskammer (www.handelskammer-bremen.de) ist ein „Corona-Kanal“ mit Antworten auf unternehmerische Fragen eingerichtet.

Bis vor einigen Tagen sei es dem Handwerk noch gut gegangen, sagte Andreas Meyer von der Handwerkskammer. „Das ist jetzt eine Vollbremsung.“ Neben der Baubranche, die weiterarbeiten könne, gebe es Friseure, Zahntechniker, Augenoptiker und mehr. „Sie fragen sich alle, ob sie ihren Laden öffnen können“, so Meyer. Sein Rat: „Nicht den Kopf in den Sand stecken! Es geht weiter, wir wissen nur nicht wann.“