„Volkszählung“ im Labor

Bremen – Sie haben erstaunliche und lebenswichtige Eigenschaften: T-Zellen gehören zu den weißen Blutkörperchen des Immunsystems und können Tumorzellen und virusinfizierte Körperzellen erkennen, sie angreifen und damit Krebs und Viruserkrankungen bekämpfen oder sogar heilen.

Unter der Leitung des Bremer Biochemikers Prof. Sebastian Springer haben Forscher der Jacobs-Universität und der Dänischen Technischen Universität in Kopenhagen jetzt eine Firma gegründet, die Nachweisstoffe (Reagenzien) entwickelt und vertreibt, mit denen Wissenschaftler und Ärzte die T-Zellen aufspüren und zählen können.

Mit ihrer Hilfe lässt sich nach Angaben der Bremer Privatuni sogar feststellen, welchen Krankheitserreger sie angreifen können. Wichtig für weitere Forschungen und laut Jacobs-Uni ein Fortschritt in der Krebs-Diagnostik.

T-Zellen, die im Knochenmark entstehen, spielen also eine wichtige Rolle bei der Immunantwort eines Patienten gegen Tumoren und Viren. Wenn eine Reaktion des Immunsystems gegen einen Tumor erfolgt, vermehren sich im Blut des Patienten die tumorspezifischen T-Zellen. Für Wissenschaftler und Ärzte ist es nach Angaben der Jacobs-Uni wichtig, die Anzahl dieser T-Zellen zu bestimmen, um abschätzen zu können, ob und wie gut eine Behandlung anschlägt. Laut Springer handelt es sich dabei jedoch noch um eine experimentelle Behandlung, die sogenannte Tumor-Immuntherapie, die aber allgemein als die Therapie der Zukunft angesehen werde.

Zurück zu den T-Zellen: Sie können über ihren sogenannten T-Zell-Rezeptor nachgewiesen werden. Er befindet sich auf der Oberfläche der Zelle. Indem ein sogenanntes MHC-Protein verwendet wird, das an diesen T-Zell-Rezeptor andockt, lassen sich die T-Zellen anfärben und dann im Mikroskop oder in einem sogenannten Durchflusszytometer zählen.

Wie die Uni in Grohn weiter mitteilt, waren die MHC-Proteine, die für diese „Volkszählung“ der T-Zellen gebraucht werden, bislang sehr schwierig herzustellen. Mit Auswirkungen für die Forschung und Diagnostik: „Immer, wenn Forscher MHC-Proteine benötigten, mussten sie diese von einer Firma neu herstellen lassen. Das dauerte vier bis sechs Wochen”, so Springer. Außerdem bereitete die lange Produktionszeit auch Schwierigkeiten, etwa für die schnelle Diagnostik eines schwerkranken Patienten.

Der Zellbiologe: „Das Problem bestand darin, dass jedes MHC-Protein ein kleines Stück des Tumors oder des Virus enthält, das sogenannte Peptid, welches von Patient zu Patient sehr unterschiedlich ist. Ohne dieses Peptid ist der gesamte Proteinkomplex instabil und zerfällt selbst im Kühlschrank rasch.“

Schon vor einigen Jahren hatte die Arbeitsgruppe um Springer nach eigenen Angaben eine extrem stabile Variante des MHC-Proteins durch das Einfügen einer sogenannten Disulfid-Bindung hergestellt. Auf diese Weise sei es gelungen, die MHC-Proteine auch ohne das kleine Peptid zu stabilisieren und sie in „leerer“ Form zu lagern. Erst direkt vor Verwendung wird das für den Patienten spezifische Peptid hinzugegeben. Man habe sofort das Potenzial dieser neuen Technologie erkannt und sie zum Patent angemeldet, heißt es.

„Unsere Kollegen an der Dänischen Technischen Universität in Kopenhagen zeigten dann, dass das stabilisierte MHC-Protein diagnostisch an Patientenmaterial eingesetzt werden kann“, so Springer. „Um die Neuerung so schnell wie möglich zu verbreiten, gründeten wir eine gemeinsame Firma für den Vertrieb unserer eigenen neuen MHC-Proteine.“

Die Firma basiert auf der zehnjährigen Forschung an der Jacobs-Universität und heißt „Tetramer-Shop“ – nach dem wissenschaftlichen Namen der MHC-Nachweisstoffe. Neben Springer gehören zu den Gründern Prof. Dr. Sine Hadrup sowie ein ehemaliger Mitarbeiter von Springer, Dr. Sunil Kumar Saini. Beide arbeiten an der Universität in Kopenhagen.

Zu den Kunden zählen nach Angaben des Unternehmens Forschungs- und diagnostische Labore weltweit. Die ersten Bestellungen seien bereits ausgeliefert worden. Die Firma gehört den Wissenschaftlern, die die Technologie entwickelt und überprüft haben, und der Jacobs-Uni, die zudem auch Patentinhaber ist.

vr