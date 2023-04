Betrunkener randaliert in der Neustadt und beleidigt Polizistin rassistisch

Staatsschutz ermittelt nach Volksverhetzung

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Samstag festgenommen worden. Aufgefallen war er der Polizei, weil er in der Bremer Neustadt randaliert hatte.

Bremen – Ein 38 Jahre alter Mann hat am Samstagabend, 15. April 2023, in der Bremer Neustadt randaliert. An der Roßbachstraße im Ortsteil Buntentor war er laut mehrerer Zeugen völlig außer Kontrolle geraten. Demnach soll er gegen 21:30 Uhr gegen mehrere Autos und Fahrräder getreten sowie auf der Straße laufend herumgeschrien haben.

Als die Beamten der Polizei Bremen am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie nicht nur ein beschädigtes Auto vor, sondern sahen sich auch dem betrunkenen Mann gegenüber. Als die Einsatzkräfte den Mann zur Rede stellen wollten, wurde dieser laut einer Meldung der Polizei zunehmend aggressiver.

Betrunkener erhält Anzeige wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Im weiteren Verlauf habe der Mann eine Polizistin mehrfach rassistisch beleidigt sowie Adolf Hitler und den Holocaust verherrlicht. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Anzeige wegen Volksverhetzung, verhetzender Beleidigung und Sachbeschädigung an.

Wegen eines offenen Haftbefehls nahmen die Beamten den Randalierer mit auf die Wache, heißt es in der Meldung abschließend. Allein die anderen Anzeigen hätten nicht zu einem Haftbefehl geführt, teilte eine Sprecherin der Polizei Bremen auf Nachfrage von kreiszeitung.de mit. Die Ermittlungen dauerten am Montagnachmittag noch an, unter anderem ist der Staatsschutz daran beteiligt.