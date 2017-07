Visionen für die Bremer City

Bremen - Von Viviane Reineking. Die Bremer Innenstadt steht vor einem großen Umbruch. Nachdem bereits der Gebäudekomplex Bremer Carree verkauft, der Lloydhof zum Jahreswechsel veräußert werden soll (wir berichteten), wurde jetzt bekannt, dass der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech das Parkhaus Mitte erwerben und abreißen lassen möchte.

Neue Rundläufe in der Bremer City zu schaffen, im großen Ganzen zu denken: Seit geraumer Zeit schon fordern Händler und Politiker einen Wandel, um den großen Einkaufszentren am Stadtrand und dem Umland wie etwa dem Weserpark und Dodenhof eine attraktive Innenstadt entgegenzusetzen.

Doch bisherige Pläne – etwa, den Lloydhof sowie das Brill-Parkhaus für ein „City-Center“ abzureißen – scheiterten. Der portugiesische Investor Sonae Sierra zog sich noch vor dem ersten Spatenstich zurück. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Immobilie der Stadt, die zum gemischt genutzten Geschäftshaus umgebaut werden soll. Den Immobilienkomplex schräg gegenüber dem Lloydhof, das sogenannte Bremer Carree, hat die Allianz an einen bislang nicht genannten Käufer veräußert.

Nun also das Parkhaus Mitte der Brepark. 1 060 Stellplätze hält die Bremer Parkhausgesellschaft in begehrter City-Lage vor. Die Meldungen, wonach Zech Interesse an Kauf und Abriss hat, wollte Holger Römer, Sprecher der Zech-Gruppe, am Donnerstag aber ausdrücklich nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren. „Man kann nichts ausschließen“, so Römer, weiter dazu äußern wolle man sich nicht.

Offenbar sind die Pläne aber bereits weiter vorangeschritten als nach außen getragen – und finden breite Zustimmung bei Politik und Behörden. So begrüßten Bremer Senat, Bau- und Wirtschaftsressort sowie Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) Zechs Pläne am Donnerstagnachmittag als „große Chance für die weitere Entwicklung der Innenstadt“.

Sollte der umtriebige Bauunternehmer, zu dessen Gruppe auch die Geschäftsbereiche Immobilien- und Hotelentwicklung zählen und die unter anderem an den Atlantic-Hotels beteiligt ist, die Hochgarage tatsächlich kaufen und abreißen, könnte sich das Gesicht der Innenstadt grundlegend wandeln. Schon vor drei Jahren hat Zech die Karstadt-Immobilie zwischen Obernstraße und Lloyd-Passage gekauft. Zusammen mit dem Eigentümer des Hauses von Galeria Kaufhof möchte Zech nach einem Bericht von Radio Bremen eine neue Einkaufspassage errichten.

Wo parken Innenstadt-Besucher?

Neben dem Parkhaus und dem angrenzenden Galeria-Kaufhof-Gebäude könnte auch der neue Anbau von Karstadt einbezogen werden, das Warenhaus sich auf den historischen Teil der Immobile beschränken. Entstehen könnte den Angaben nach eine Passage von der Obernstraße durch das ehemalige Parkhaus nach links bis zur Papenstraße.

Mit dem Parkhaus würden auch die Fahrzeuge aus der Stadtmitte verschwinden, was wiederum die Möglichkeit eröffnet, aus der bislang „L“-förmigen Einkaufsmeile aus Obernstraße und Sögestraße unter Einbeziehung der Knochenhauerstraße und der Papenstraße einen Rundlauf mit Fußgängerzone zu entwickeln. Darüber, wo (auswärtige) Innenstadtbesucher ihre Fahrzeuge nach der Umgestaltung abstellen können, wurde noch nichts bekannt.

Während der Zech-Sprecher sich nicht weiter zu den Plänen äußern wollte, sagte Bürgermeister Sieling, man werde die Initiative Zechs als Stadt „konstruktiv begleiten“. Laut Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) könnten die Pläne auch positive Effekte auf die wirtschaftliche Weiterentwicklung für andere Projekte der City haben. Und dürfte damit auch die Umgestaltung des Sparkassenareals am Brill oder des Domshofes im Sinn haben. Bei einem derart großen „Eingriff“ müsse aber sichergestellt werden, dass Einzelhandel und Tourismus nicht auf Jahre hinaus lahmgelegt würden.

Für Bausenator Joachim Lohse (Grüne) könnten die Pläne „städtebaulich den Durchbruch für die Bremer Innenstadt bedeuten“. Es müsse aber untersucht werden, wie die dadurch wegfallenden Parkplätze ersetzt werden könnten.

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion signalisierte am Donnerstag ebenfalls Unterstützung für eine „große Lösung“. „Wir werden den Prozess positiv begleiten und dort, wo wir ihn politisch unterstützen können, werden wir das tun“, so ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Dieter Reinken. Und der Koalitionspartner sieht eine Chance, bisherige Schattenlagen der Innenstadt durch Rundwege zu erschließen. Der wirtschafts- und stadtentwicklungspolitische Sprecher Robert Bücking (Grüne): „Diese Operation am offenen Herzen der City ist angesichts des Online-Booms absolut überfällig.“ Die Linken-Fraktion kritisierte: „Manche träumen von der Verwandlung der Innenstadt in eine Super-Mall. Das wird in Bremen nicht funktionieren“, so Claudia Bernhard.

Als „wichtigen Impuls für eine zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt“ bezeichnete CDU-Baupolitiker Heiko Strohmann die Abrisspläne. Er kritisierte zugleich eine „rot-grüne Tatenlosigkeit“. Private Investoren ersetzten diesen Stillstand. Er forderte den Senat auf, die Pläne konstruktiv zu begleiten und „nicht in ressortpolitisches Kleinklein zu verfallen“.