Arlette Stanschus glänzt in der Komödie „Verliebt, verlobt, verschwunden“

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Ich kann nicht“, ist zu vernehmen. „Nein, lauter“, stößt die aufgebrachte Dagmar (Arlette Stanschus) hervor. Der Herr im Publikum hat richtig von einem Zettel vorgelesen, den Dagmars angehender, doch nun verschwundener Ehemann am Tag der Hochzeit hinterlassen hat.

Bei der ausverkauften Premiere der Ein-Personen-Komödie „Verliebt, verlobt, verschwunden“ am Donnerstagabend auf dem Theaterschiff spielte Stanschus viel mit dem Publikum. Während die Hochzeitsgesellschaft vergeblich auf das Paar wartet, flüchtet sich die sitzengelassene Braut in ein Baumhaus aus ihren Kindheitstagen. Dort rechnet sie mit den Männern gnadenlos ab.

Puppen in einer alten Schatzkiste ermöglichen ein Stück im Stück. Dagmar spielt mit lebendigen Händen und vielen Stimmlagen Puppentheater: Vorhang auf, für die „Delmenhorster Puppenkiste“. Eine Puppe wird zur kleinen Prinzessin, Dagmar in jungen Jahren. Ein Schlumpf ist Papa. Der sagt: „Dass Du mir keinen Bayern mit nach Hause bringst.“ Doch Dagmar tut das: Ein weitaus größerer Teddy repräsentiert den waschecht-bayerischen Hubert. Der bewegt sie nicht nur, in das Land des Leberkäses zu ziehen, sondern auch in sein Schloss mit 100 Schäden und hohen Schulden.

Zwei Prinzen, kleine Schweinchen, werden geboren und von einem Drachen, der Schwiegermutter, mit fettem Essen gemästet. 18 Jahre erträgt die Prinzessin die gehasste Schwiegermutter, bis sie Hubert vor die Wahl stellt: „Sie oder ich.“ Doch der nimmt eine dritte, ein jüngeres Burgfräulein in Gestalt einer Barbie. Zurück in Delmenhorst, tritt die Prinzessin einen neuen Prinzen, das Krümelmonster. Das will Kekse und heiraten. Zur Hochzeit kommt es dann aber leider nicht. Eine herrliche Episode.

Dagmar ist sich sicher, dass Gott ein Mann ist. Der Beweis: die Männer. Eine Frau hätte deren Design am Sonntag überarbeitet statt sich zur Ruhe zu legen. Ein Mann sei wie ein alter VW-Käfer: „Er säuft viel, tönt laut und hat kaum Extras.“ Um die Frauen vor den Männern zu schützen, lässt Dagmar Stefan im Publikum aufstehen, um zu zeigen, wie man Männern ihre Heimlichkeiten entlockt. Vorher fragt sie noch seine Frau um Erlaubnis. „Die Frau sagt: ,Natürlich‘. Gute Antwort“, so Dagmar grinsend. Doch dann wird ihr Blick ernst, Stefan im Fokus. „Schaut ihm tief in die Augen. Macht eine Pause und sagt ,Ich weiß alles‘.“ Stefan hat allerdings nichts zu erzählen, sondern lächelt einfach. Dagmar ist verständnisvoll: „Du traust Dich nicht. Ihr werdet das heute Abend noch ausdiskutieren.“

Stanschus, Jahrgang 1975, meistert die etwa zwei Stunden auf der Bühne bravourös. Sie drückt Wut und Trauer mit ihrer Stimme und ihrem Gesicht lebendig aus. Und sie ist ein Wirbelwind auf der Bühne, der auch immer wieder kraftvoll singt. Ihre Version des Grönemeyer-Hits „Flugzeuge im Bauch“ geht unter die Haut.

Voller komischen Pathos ist ihr Rückgriff auf den Filmklassiker „Vom Winde verweht“. Eine Zuschauerin wedelt ein Plakat, damit ihr Haar wirbelt, während sie den Heiratsantrag von Rhett Butler für Scarlett O’Hara aus „Vom Winde verweht“ spielt. Der Spontanapplaus ist so laut, dass die ersten Worte untergehen. „Es ist toll, wie eine einzige Frau den Abend so durchspielt, dass man durchlachen kann“, sagt Beate Kandzia (54) aus Bremen.