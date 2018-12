Virtuosen im Sendesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mit einem kleinen, aber feinen Festival beginnt das neue Jahr für Musikliebhaber in Bremen – seit 1990 steht die Reihe „Auf schwarzen und weißen Tasten“ für den sprichwörtlichen guten Ton. Radio Bremen organisiert das Klavierfestival gemeinsam mit dem Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee – die Konzerte sind also genau dort zu hören, wo der Sender noch zu finden war, als die Festivalgeschichte begann.

„Auf schwarzen und weißen Tasten“ – das sind 2019 drei einmal mehr hochkarätig besetzte Konzerte. „Mit dem in Cleveland lebenden Italiener Antonio Pompa-Baldi, der Deutsch-Iranerin Schaghajegh Nosrati und dem aus Tokio stammenden Virtuosen Kotaro Fukuma kommen drei Pianisten der absoluten Spitzenklasse“, so der „Bremen-Zwei“-Musikredakteur Wilfried Schäper.

Den Auftakt macht Antonio Pompa-Baldi am Sonnabend, 12. Januar, mit Werken von Grieg, Liszt, Hummel, Poulenc und Roberto Piana. „Der 1974 in Foggia geborene Künstler gehört zu den international erfolgreichsten Musikern seines Heimatlandes und gewann zahlreiche Klavierwettbewerbe in aller Welt“, so Isabel Hoepfner vom Sendesaal über Pompa-Baldi. Sein Auftritt beginnt um 20 Uhr.

Das zweite Konzert folgt am Mittwoch, 16. Januar, ebenfalls um 20 Uhr. Es spielt die 1989 in Bochum geborene Pianistin Schaghajegh Nosrati. Sie hat einen herausragenden Ruf als Bach-Interpretin. Bei ihrem Auftritt wird – neben Werken von Bach und Schubert – die Uraufführung eines Werkes des 1955 in Düsseldorf geborenen Komponisten Thomas Blomenkamp zu hören sein.

„Auf schwarzen und weißen Tasten“ endet am Sonnabend, 19. Januar, mit einem Konzert des japanischen Virtuosen Kotaro Fukuma (Beginn wieder: 20 Uhr). Fukuma, 1982 in Tokio geboren und international in den höchsten Tönen gelobt, wird im Sendesaal – wie es vorab heißt – „seine eigene und höchst spektakuläre Bearbeitung von Smetanas berühmter ,Moldau‘ vorstellen“.

Eintritt je Klavierabend: 30 Euro (ermäßigt: 20 Euro). Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Dorthe Kollo sammelt für Bremer Herzen

Seit 2010 setzt sich die Stiftung Bremer Herzen mit Präventions- und Aufklärungskonzepten für die Herzgesundheit ein – und das auch mit prominenter Unterstützung. Schlagerstar Dorthe Kollo, in Oberneuland zu Haus, zum Beispiel ist Botschafterin der Bremer Stiftung. Und tat dieser Tage in dieser Rolle einmal mehr ein gutes Werk.

Die Sängerin hat „auf einer privaten Weihnachtsfeier ihre Gäste um Spenden statt Geschenke gebeten“, sagt Maurice Scharmer, Sprecher der Stiftung Bremer Herzen. „Eine schöne Summe von 2 900 Euro ist zusammengekommen, mit der unsere gemeinnützige Arbeit für die Herzgesundheit in Bremen gefördert wird. Mit dem Geld realisieren wir im nächsten Jahr Präventionsaktionen an Bremer Schulen.“

„Jeder von uns hat nur ein Herz. Das müssen wir schützen und gut behandeln. Daher mache ich mich als Botschafterin der Stiftung Bremer Herzen stark für die Herzgesundheit in Bremen“, sagt Dorthe Kollo („Sind Sie der Graf von Luxemburg?“), die seit nunmehr 18 Jahren in Bremen wohnt. „In meiner langen Karriere habe ich so viel Gutes erfahren. Ich freue mich, dass ich durch meine Arbeit für die Stiftung etwas Gutes an die Gesellschaft zurückgeben kann.“

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und danken Dorthe Kollo für ihr großes Engagement“, so Prof. Dr. Rainer Hambrecht, Vorstandschef der Stiftung.