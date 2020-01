Virtueller Lesesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Niedersachsen und Bremen gemeinsam auf dem Weg zum virtuellen Lesesaal: Bremens Staatsarchiv ist jetzt in einem überregionalen digitalen Archivinformationssystem – kurz: Arcinsys – zu finden. Es kooperiert dazu mit dem Niedersächsischen Landesarchiv. „Wir gewinnen damit sehr viel“, sagt Professor Konrad Elmshäuser, der Leiter des Bremer Staatsarchivs.

Archivalien online suchen und finden – das ist für wissenschaftliche Nutzer ebenso interessant wie für Bürger, die sich beispielsweise in Heimatvereinen engagieren oder privat zu historischen Themen recherchieren. Arcinsys ist ein webbasiertes System der Landesarchive Hessens und Niedersachsens, das seit 2015 deren und weitere Archivbestände online zugänglich macht. 2016 trat das Landesarchiv Schleswig-Holstein der Kooperation bei. Bremen dockt sich bei Arcinsys nun an Niedersachsen an, ohne selbst Teil der Arcinsys-Entwicklungspartnerschaft zu werden.

Der Gemeinschaftsauftritt Niedersachsens und Bremens in dem Informationssystem ist für Elmshäuser ein naheliegender Schritt: „Niedersachsen ist unser Nachbar- und Drumherumland.“ Viele historische Entwicklungen und Ereignisse spielen zudem nicht nur in Niedersachsen oder nur in Bremen, sondern unabhängig von den Landesgrenzen der Gegenwart einfach in der Region. „Das beginnt mit den Urkunden der Bischöfe von Bremen.“ Der Bremer Dombezirk gehörte bis 1803 hoheitlich zum Kurfürstentum Hannover. Heute sind es unter anderem die Pendlerströme, die ein (wirtschaftliches) Band zwischen Bremen und Niedersachsen knüpfen.

„Das Erzstift Bremen erstreckte sich über den gesamten Elbe-Weser-Raum“, nennt Dr. Sabine Graf, die Präsidentin des Niedersächsischen Landesarchivs, ein weiteres (historisches) Beispiel. Da liege es nahe, die „archivische Überlieferung miteinander zu verzahnen“. Neben dem Staatsarchiv könnten auch sämtliche weiteren Bremer Archive an Arcinsys teilnehmen, so Graf. Aus Niedersachsen seien 60 Archive dabei – kirchliche und private, Einrichtungen auf Stadt- und Landkreisebene.

Arcinsys ist die gemeinsame Online-Plattform für die Suche nach Akten, Quellen und Dokumenten. „Es ist so eine Art Katalog, es enthält vor allem Erschließungsinformationen“, sagt Graf. Also Auskünfte darüber, welches Dokument wo zu finden ist – und in welcher Form: als Original, auf Film oder als Digitalisat, wie die Archivare digitalisierte Dokumente nennen. Akten der Gegenwart, die es gar nicht mehr auf Papier, sondern nur noch digital gibt, heißen „born digitals“. 2022 soll Bremen komplett auf digitale Aktenführung umstellen, heißt es.

Zurück in die Gegenwart. Mit der grenzübergreifenden Bremen- und Niedersachsenrecherche hat die Arcinsys-Zeit am Bremer Staatsarchiv jetzt begonnen. Zudem ist es möglich, über das System Archivalien in den (echten) Lesesaal zu bestellen. Von den gut 417 000 Bremer Archiveinheiten sind bislang gut 375 000 online zu finden.

„Zweite Ausbaustufe“, so Dr. Brigitta Nimz vom Bremer Staatsarchiv, „wird die Nutzung von Digitalisaten im Netz sein.“ Damit soll‘s in diesem Jahr losgehen – es wäre ein großer Schritt zum virtuellen Lesesaal. Zu diesem Schritt gehört aber auch die Digitalisierung weiterer Archivbestände.