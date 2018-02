Vintage-Flohmarkt im Metropol-Theater: Kiloweise Kleidung kaufen

Nachhaltigkeit im Vordergrund

Bremen - Das könnte ein Fest für Menschen sein, die gern einkaufen: Nicht ein einzelnes Kleidungsstück wird bezahlt, sondern am Ende des Bummels wird nach Kilo abgerechnet. Was das Start-up „Vino Kilo“ in anderen Städten bereits ausprobiert hat, ist für Bremen eine Premiere, wie Jörn Meyer, Chef des Metropol-Theaters am Richtweg (vorher Musicaltheater), sagt. Er hat das Event in sein Haus geholt. Im Metropol-Theater heißt es am Sonnabend und Sonntag (24./25. Februar): Shoppen nach Kilopreis.