Schluss mit zu kurzen Ärmeln - umweltfreundlich und regional

Bremen/Weyhe - Von Maren Jensen. „Huddy“ nennt sich die erste Pullovermarke, die in Bremen nach einem Baukastensystem arbeitet - noch dazu nachhaltig und komplett lokal. Der Kunde sucht sich sein Lieblingsdesign aus und entscheidet, ob er Kragen, Kapuze oder Taschen möchte.

Dann wählt er den Stoff aus. Jeder einzelne Pulli wird dann in eigener Handarbeit in Bremen gefertigt. Und zwar von der Leesterin Viktoria Theoharova. Um die Webseitenprogrammierung für das Baukastensystem und die Stoffauswahl vorzufinanzieren, hat die 33-Jährige nun ein Crowdfunding gestartet, mindestens 6000 Euro braucht die Designerin für ihr neuen Projekt.

Die Geschäftsidee entwickelte Viktoria Theoharova vor einem Jahr. „Ich wollte gerne meinem Bruder ein Weihnachtsgeschenk machen, einen Pullover“, erinnert sie sich. Doch schnell merkte sie: kaum einer der Pullis passte dem großen Mann, vor allem die Ärmel waren immer viel zu kurz.

„Also ging ich auf die Straße und schaute, was die Männer so getragen haben und merkte, dass viele dieses Problem hatten“, sagt sie. Auf „Huddy“ kann der Kunde deshalb nun individuell seine Maße eingeben, seine gewünschte Länge eintragen und was Theoharova besonders wichtig war: Die Armlänge bestimmen. „Damit das nicht mehr alles auf halben Mast steht“, sagt sie scherzhaft.

Streng umweltschonend produziert

Bei der Stoffauswahl geht die Unternehmerin streng und umweltschonend vor. „Ich möchte das sehr konsequent machen und wirklich nur mit zertifizierten Biostoffen arbeiten“, sagt sie. Ihre Stoffe sind ökozertifiziert. Der Produzent sitzt in Süddeutschland. „Er ist der einzige Produzent, der etwas weiter weg ist, aber das musste ich für die Qualität in Kauf nehmen“, sagt Theoharova. Die Stoffe sind aus Biobaumwolle gewebt und nachhaltig ohne jegliche Pestizide hergestellt. Zudem sei die Produktion ökologisch sinnvoll.

Ansonsten sind die Lieferwege kurz. Fotografin und Programmierer des Webshops leben in der Bremer Neustadt. Und auch die so genannten „Labels“, also das Huddy-Logo, was später in die Pullis genäht wird, lässt die 33-Jährige um die Ecke lasern. „Wir sind alles Selbermacher, kleine Unternehmen, die es eben besser machen wollen, das finde ich schön“, sagt sie.

Für ihr eigens produziertes Video, in dem das System und der Hintergrund von Huddy erklärt werden, hat Theoharova sechs Models aus Weyhe engagiert. Birgit und Bernd Batke mit Hund Juni, Anke Niemann und Eike Kastens mit dem kleinen Jungen Kalle sowie Jannis Hoffmann und Laetitia Sawa. „Ich wollte drei verschiedene Altersstufen abbilden, um zu zeigen, dass meine Marke alterslos ist“. So ist das älteste Model 75 Jahre alt.

Ein weiterer Vorteil: Wer einen Pulli kauft, müsse sich keine Sorgen mehr ums einlaufen machen. „Ich wasche jeden Stoff, sobald der bei mir ankommt, dann kann mein Kunde ihn direkt anziehen“, sagt Theoharova.

Skizzen und Designs entstehen im Winter

Vor einem halben Jahr nahm die Idee von Huddy schließlich richtig Gestalt an. Theoharova entwarf erste Skizzen und Designs, und bewarb sich auf den Wettbewerb „Campus Ideen“ , bei dem sie bis ins Finale vordringen konnte. Bei dem Wettbewerb können sich Start-ups vorstellen und ihre Ideen vorbringen. Für den Siegerpreis reichte es nicht, dafür gewann die Unternehmerin den Publikumspreis. Ab Dezember 2017 plante sie schließlich die Kampagne und suchte sich eine eigene kleine Schneiderei, um genug Platz zum Nähen zu haben.

Noch ist die 33-Jährige alleine in ihrem kleinen Stübchen in der Neustadt. „Wenn das so gut läuft, wie ich es erhoffe, dann werde ich mir Hilfe holen“, sagt sie. Dabei will sie vor allem den sozialen Aspekt einbinden. Denn Theoharova arbeitet nebenbei als Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache und unterrichtet viele geflüchtete Schüler aus dem Irak, Afghanistan und dem Iran. „Viele meiner Schüler waren in ihrer Heimat Schneidermeister und haben keine Chance, hier in ihrem Beruf zu arbeiten“, sagt sie.

Die Huddy-Chefin hat einen Master im Fach Wirtschaft und studierte Markenmanagement und Entrepreneurship in Bremen. An der KGS Leeste machte sie ihr Abitur. Schwester und Schauspielerin Simona Theoharova aus Leeste ist besonders stolz auf ihre Schwester. „Ich finde, es ist ein großartiges Projekt“, schwärmt sie. Die Liebe zum nähen sei Viktoria schon in die Wiege gelegt worden. Schon in jungen Jahren arbeitete sie an der Nähmaschine und entwarf erste Kleidungsstücke.

Nun will die 33-Jährige das System des Crowdfunding nutzen, um einen Großteil ihrer Webseite finanzieren zu können. „Durch das Baukastensystem ist so eine Seite doppelt so teuer zu programmieren“, erzählt sie. Zur nächsten Herbst/Winter-Saison will die Unternehmerin zudem neue Stoffdesigns produzieren lassen. Dafür muss sie in Vorkasse treten. „Es dauert schließlich, bis ich den ganzen Stoff verarbeiten konnte“, sagt sie. Hinzu kommen Kosten, die bei dem Aufbau eines Start-ups wichtig sind, wie Nebenkosten für Marketing, Fotos oder die Labels.

Großes Ziel: Eine Jersey-Nähmaschine

„Lieber mache ich so eine Kampagne und kann weiterhin um die Ecke lasern lassen, anstatt dass ich bei einem Großproduzenten bestellen muss“, sagt Theoharova. Bisher hat Huddy 3000 Euro erreicht und somit die Hälfte des Ziels von 6000 Euro. Sollte es gut laufen, hat sich Theoharova schon ein zweites Ziel vorgenommen. Mit einer Erhöhung auf 10.000 Euro möchte sie eine Nähmaschine für Jersey kaufen. „Das sind aber noch ferne Träume“, sagt sie.

Doch die 33-Jährige ist überzeugt von ihrer nachhaltigen Idee. „Wer hilft, glaubt mit mir an die Vision, das passgenaue und individuelle Mode bezahlbar und nachhaltig sein kann. Mir geht es dabei nicht nur um Kommerz, sondern Kleidung mit Liebe herzustellen und zu tragen“, sagt sie. Die Damenversion einer ihrer Pullover kostet 110 Euro, für den Herren gibt es zwei Versionen. Mit Kapuze zahlt der Kunde 120, ohne 100. Die Kinderversion kostet 55 Euro. „Ich möchte, dass Huddy nicht nur für Bremen und um zu möglich ist, sondern deutschlandweit. Es geht auch anders, es geht auch mit gutem Gewissen“, sagt sie.