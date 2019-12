Ein Vierteljahrhundert Heimatgeschichte

Schifffahrtshistoriker Harald Focke präsentiert neues Buch über den Norddeutschen Lloyd

Der Bassumer Schifffahrtshistoriker Harald Focke hat sich wieder dem Norddeutschen Lloyd gewidmet.

Bremen - Von Ulf Kaack. Einst repräsentierten die Schiffe des Norddeutschen Lloyd, kurz NDL genannt, die Hansestadt bis in die hintersten Winkel der Erde. Der Bassumer Schifffahrtshistoriker Harald Focke hat jetzt sein Buch „Der Norddeutsche Lloyd 1945 bis 1970“ vorgestellt, in dem er die Geschichte der Bremer Traditionsreederei von 1945 bis zur Fusion mit der Hapag ein Vierteljahrhundert später erzählt. Der in Bremen beheimatete NDL war ein „Big Player“ unter den internationalen Reedereien. Seine Historie ist geprägt von Höhenflügen, aber auch schärfsten Existenznöten: der Weltwirtschaftskrise, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Harald Focke greift die Reederei in seinem Buch in der Stunde Null auf, Ende April 1945, als große Teile Bremens in Trümmern lagen.