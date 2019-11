Brennende Autos und Farbschmierereien im Viertel

Zwei Autos sowie drei Zeitungsstapel haben in der Nacht zu Montag im Bremer Viertel gebrannt. Zudem kam es zu Farbschmierereien an über 40 geparkten Fahrzeugen. Die Polizei nahm einen 50 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Bremen - Zunächst brannte gegen 21.20 Uhr ein Mercedes an der Friesenstraße, etwa eine Stunde später ein Peugeot in der Blücherstraße. Kurz darauf wurden brennende Zeitungsstapel auf einer Baustelle an der Hamburger Straße, auf einem Stromkasten am Ziegenmarkt und vor einem Geschäft in der Straße „Vor dem Steintor“ gemeldet.

Die Brände wurden frühzeitig bemerkt und konnten von Zeugen oder alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden, teilt die Polizei mit.

Polizei Bremen nimmt 50-Jährigen fest

Außerdem entdeckten Polizeikräfte Farbschmierereien an über 40 geparkten Fahrzeugen in diesem Bereich. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ein 50-jähriger Tatverdächtiger konnte noch in der Nacht gestellt werden, entsprechende Beweismittel wurden beschlagnahmt. Es liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an; auch, ob ein Zusammenhang zu ähnlichen Fällen vorliegt.