Vierkötters „Bremer Unternehmer 2018“ - Gründerpreis für „Blackout Technologies“

Von Bremen in die Welt

+ © Koller Heiko Staroßom (Vorstandsmitglied Sparkasse Bremen, links), Franka Reitzenstein („Familienunternehmer“, 2.v.r.) und Moritz Stich („Die Jungen Unternehmer“, rechts) gratulierten den „Bremer Unternehmern“ Yasemin und Frank Vierkötter von „Interhomes“. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Sie lächelten über das ganze Gesicht: Am Donnerstagabend hat die Sparkasse Bremen den „Bremer Unternehmer“ des Jahres 2018 gekürt. Yasemin und Frank Vierkötter vom Bauträger „Interhomes“ wurden von der Jury als Gewinner auserkoren. Der Gründerpreis ging in diesem Jahr an Lisa Fischer und Marc Fiedler von „Blackout Technologies“, die mit ihren intelligenten Assistenzsystemen die Technik von morgen revolutionieren wollen.