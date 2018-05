Vier Verletzte bei Kellerbrand in der Bremer Innenstadt

Ein Brand in der Bürgerstraße hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Bremen - Ein Kellerbrand in der Bremer Innenstadt hat am Donnerstagvormittag ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Brandschützer haben vier verletzte Personen und einen Hund aus dem Haus gerettet.

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr berichtete, rückten 75 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen an das Feuer an der Bürgerstraße aus. Die Rauchentwicklung des Brandes im Keller des Gebäudes war so stark, dass der Qualm aus dem Dach wieder herausquoll. Offenbar hatten Einrichtungsgegenstände und die Elektronikverteilung gebrannt.

+ Im Keller des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. © Christian Butt

Drei der vier geretteten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Durch den Einsatz kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.