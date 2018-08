Vier Aufträge für Werften im Norden

Seenotretter modernisieren ihre Flotte

+ © DGzRS/Martin Stoever Das Seenotrettungsboot „Fritz Thieme“ ist von Wangerooge aus im Einsatz. Von diesem Bootstyp haben die Seenotretter zwei weitere Rettungseinheiten bestellt. © DGzRS/Martin Stoever

Bremen - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen modernisiert regelmäßig ihre Rettungsflotte. Auch in diesem Jahr haben die Seenotretter vier Rettungseinheiten bei zwei norddeutschen Werften in Auftrag gegeben. Das hat die Organisation jetzt mitgeteilt. Ab 2020 sollen demnach zwei weitere Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot und zwei neue Seenotrettungsboote für Freiwilligen-Stationen im Einsatz sein. Die vier Rettungseinheiten werden Schiffe ersetzen, die dann seit rund 30 Jahren zwischen Borkum und Usedom im Dienst waren.