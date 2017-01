Marcel Kalz: „Vielleicht letztes Mal in Bremen“

Der ruhmreiche Auftritt von Marcel Kalz (links) könnte auch sein letzter in Bremen gewesen sein.

Bremen - Vor vielen Jahren beendete einer der größten Bahnfahrer quasi über Nacht seine Karriere. Olympiasieger Robert Bartko fuhr noch in Bremen und machte wenige Wochen später Schluss – ohne Verabschiedung in der ÖVB-Arena. Das könnte nun auch bei Marcel Kalz so laufen.

Der ist zwar erst 29, denkt aber ebenfalls übers Ende nach. Grund: Sein Vertrag bei der Bundeswehr endet im Sommer, danach möchte er in den Polizeidienst treten.

„Sollten die mich nehmen, würde ich mit dem Leistungssport ganz aufhören und jetzt vielleicht das letzte Mal in Bremen fahren. Emotionale Verabschiedungen liegen mir sowieso nicht so sehr. Dann würde ich mich ganz dem Beruf und der Familie widmen“, sagte Kalz am Dienstag. Und wenn es nicht mit der Ausbildung klappt? „Dann trainiere ich weiter professionell und bin nächstes Jahr wieder hier.“

töb

