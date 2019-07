Vielfalt am Osterdeich

Tausende von Menschen bummeln zum Auftakt über die „Breminale“

+ Ordentlich was los zum Auftakt der „Breminale“ am Mittwochabend. Mehrere tausend Besucher pilgerten auf die Osterdeichwiesen. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Es geht wieder los: Die 32. Auflage der „Breminale“ hat begonnen und lockte bereits am frühen Abend mehrere tausend Besucher auf die Osterdeichwiesen und in die Wallanlagen hinter der Bremer Kunsthalle. Bis Sonntag, 7. Juli, steht ein buntes Kulturprogramm an. Doch vorher hieß es: aufbauen, einräumen, „allem den gewissen Schliff geben“, so ein Budenbetreiber.