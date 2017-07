Vielfältig, bunt und friedlich

Fünf Tage „Breminale“: Veranstalter zieht positive Bilanz / 220 000 Besucher

+ 220 000 Besucher machten in den vergangenen fünf Tagen den Osterdeich bei bestem Sommerwetter zum farbenfrohen Anblick. Neben den Bands zogen auch die kulinarischen Angebote und viele Mitmachaktionen für Familien Gäste in die Hansestadt. - Foto: Heyne

Bremen - Von Ulla Heyne. Bewährtes und Neues, Soziales, Politisches, Wissenschaftliches – auch am Sonntag zum Abschluss zeigt die „Breminale“ Vielfalt. Kulinariker kommen beim Bummel über den gesperrten Osterdeich über Rind in Schokosauce oder Cannelloni in Bärlauch-Kürbiskruste ins Schwärmen, während nebenan bei der Rollerdisco die 80er zum Leben erweckt werden und Tänzer bei latein-amerikanischen Rhythmen ins Schwitzen geraten.