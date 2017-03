Vielfach gespiegelt

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Jahreszeiten 19“ heißt Beate Kortkamps Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Das schmale Hochformat zeigt Spiegelungen in den hohen Glastüren ihres Altbremer Hauses. Flächen überlagern sich und bilden facettenhafte Variationen.

„Ich mag das Bild Nummer 19 wegen einiger Details in der Farbgebung und wegen seines schmalen Formats“, erzählt Beate Kortkamp. Das Motiv trügt, denn eigentlich stand die Malerin für diese Ansicht mit dem Rücken zum Garten. Die Motive findet sie oft in ihrem nächsten Umfeld. Wenn Licht, Strukturen und Details sich verändern, erzeugt deren Kombination immer neue Stimmungen.

Zwischendurch verschiebt die Künstlerin den Fokus. So entstand beispielsweise eine Serie von reinen Wolkenbildern. Seit 2007 nutzt Kortkamp bereits Spiegelungen als Ausgangsmotiv für ihre Bilder. Mit Acryl auf Leinwand hält sie sich mit einiger Freiheit an das Original. Über die Zeit erreicht der immer gleiche Ausblick fast einen chronistischen Wert. Die Bilder halten Zustände, Veränderungen und Details der Umgebung fest, die sonst nur flüchtig wahrgenommen werden.

Weil Kortkamp oft parallel an verschiedenen Bildern arbeitet, nutzt sie die schnell trocknende Acrylfarbe. „Sie riecht nicht so stark wie Ölfarbe, und zum Trocknen der ganzen Ölbilder bräuchte ich sehr viel Platz.“ Wenn Kortkamp den Ausblick mit Fenster einmal satt hat, malt sie ein Stillleben oder experimentiert herum. Doch im Moment faszinieren Kortkamp die Spiegelungen noch – egal, ob auf dem Balkon, im Urlaub oder auf der Straße in Form einer Pfütze.

Bereits in Kortkamps erstem Schulzeugnis stand: „Beate malt gern.“ Mit 14 Jahren bekam sie von ihrer Mutter einen Ölmalkasten. An den Wochenenden lernte sie von einem Hobbymaler aus dem Freundeskreis der Familie, der ebenfalls mit Öl malte. Auf Anraten der Eltern absolvierte die Bremerin eine Ausbildung zur Bauzeichnerin, ohne in dem Beruf lange zu bleiben. Sie studierte später Arbeitslehre und Kunst und wurde Mutter. Außerdem besuchte die Bremerin Kunstkurse, bildete Netzwerke und nahm Einzelunterricht. „Die Kunst nahm immer mehr Raum ein“, erzählt Kortkamp. Während die Kinder in der Schule waren, malte die Mutter diszipliniert in ihrem Atelier. „Alle haben davon profitiert“, sagt Kortkamp lachend, „weil ich dann besser gelaunt war.“ Auch heute noch beginnt sie am liebsten morgens mit der Arbeit. Die größte Herausforderung des Künstlerlebens sei es dabei, dranzubleiben und seine künstlerische Arbeit als einen ernsthaften Beruf anzusehen. Denn von außen sei ein Beruf, der kaum Geld einbringt, nicht besonders angesehen.

Ob wir Kunst brauchen? – „Ja, sie ist gut für die Seele“, meint Kortkamp. Kunst öffnet den Blick für Neues und bewegt. Ihre therapeutische Wirkung zeige sie sogar bei Menschen, die sich nicht mit Kunst beschäftigten.

Zu den Künstlern, die für Kortkamp besonders bedeutend sind, zählen die Franzosen Jean Siméon Chardin (1699 bis 1779) und Gustave Caillebotte (1848 bis 1894). Chardins Stillleben beeindruckten die Bremerin in einer Düsseldorfer Ausstellung „schwer“. Bei Caillebotte ist es besonders sein „spezieller Blickwinkel“, der die Malerin fasziniert.

Wenn Kortkamp jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eins aus dem Projekt „4.0“ ihrer Serie „Selfie“ an US-Präsident Donald Trump. Im Hintergrund des Bildes sind lauter Katastrophen zu sehen. Es könnte ein Kommentar zu Trumps Umweltpolitik sein.