Die „Lochis“ kommen gleich zu Beginn ihrer Tournee nach Bremen

Die „Lochis“ am Telefon. Die Zwillinge bringen jetzt ihr zweites Album heraus – und treten am 5. Oktober im Pier 2 auf.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mehr als 2,6 Millionen Youtube-Abonnenten, 4,2 Millionen Social-Media-Follower – keine Frage, die „Lochis“ zählen zu den größten deutschen Youtube-Stars. Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann, Jahrgang 1999, setzen die Themen ihrer Generation in Songs und Clips um – und sie wachsen mit ihrem Publikum. Am Freitag, 31. August, erscheint ihr zweites Album „#whatislife“. Im Herbst gehen die „Lochis“ dann auf Tour. Eine der ersten Stationen ist das Pier 2 in Bremen.

Dort, in Gröpelingen, treten die „Lochis“ am Freitag, 5. Oktober, auf. Es ist das vierte Konzert einer Tournee, die die Zwillinge durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt. Der Bremer Auftritt beginnt um 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr).

Und was soll man sagen? Die Musiker freuen sich darauf, „mal wieder nach Bremen zu kommen“. Ihr vorheriges Konzert an der Weser haben sie nämlich in richtig guter Erinnerung, sagen die „Lochis“ beim Telefongespräch mit unserer Zeitung.

Wird es im Pier 2 viele von den neuen Songs zu hören geben? Nun, die Mischung „muss dramaturgisch stimmen“ für so ein Konzert, sagen die Zwillinge. Natürlich sind auch ältere Stücke dabei. Doch: „Es ist eine brandneue Show, es gibt ein brandneues Bühnenbild.“ Man werde „fast alle neuen Songs integrieren“.

Die Albentitel mit Hashtag haben Erfolg

Vor zwei Jahren hatten die „Lochis“ mit „#Zwilling“ ihr Debütalbum veröffentlicht. Es erreichte Gold-Status und landete direkt auf dem ersten Platz der deutschen Alben-Charts. Es folgten Tourneen, Konzerte in den USA, Auftritte in Shows wie „Let’s Dance“. Auf „#whatislife“ haben Heiko und Roman Lochmann die vielen Eindrücke der vergangenen zwei Jahre verarbeitet, heißt es.

Große Erfolge rücken die Messlatte höher – was ist also schwieriger, das erste oder das zweite Album? Die Antwort kommt prompt: „Das zweite Album ist generell immer das schwerste.“ Aber: „Wir haben uns gedacht, wir machen uns da gar keinen Druck.“ So habe die Arbeit an den ersten der neuen Songs schon begonnen, als das Debütalbum fertig war. „Wir haben sehr viele Emotionen verarbeitet in diesen Songs.“

Aufgenommen haben die „Lochis“ das Album in Thailand. „Wir waren zuvor noch nie in Asien.“ Sechs Wochen sind sie nun dort gewesen, „am anderen Ende der Welt“. Mit dem „ganzen Team“ habe man da „superfokussiert arbeiten“ können. Produziert wurde „#whatislife“ in den „Karma Sound Studios“, wo auch schon Musiker wie Gitarren-Gott Jimmy Page, Jamiroquai und die Band „Placebo“ gearbeitet haben.

Thailand war für die Zwillinge besonders inspirierend

„Ein legendärer, magischer Ort“, sagen die „Lochis“. „Wir haben da auch geschlafen.“ Und eben sechs Wochen mit dem Team konzentriert an der Musik gearbeitet. Zudem sei Thailand, sei Asien für sie eine „riesengroße Inspiration“ als „kultureller und technischer Vorreiter in vielen Dingen“.

Im Ergebnis sind die „Lochis“ mit dem neuen Album (und den Videos dazu) „sehr früh fertig geworden“. So früh, dass der Veröffentlichungstermin vorgezogen wurde. Eigentlich sollte „#whatislife“ erst im September erscheinen. „Der August ist ein schönerer Monat“, heißt es nun. Die vorgezogene Veröffentlichung ermögliche ein bisschen mehr Abstand bis zum Tourbeginn. „Eine Woche mehr in der Kommunikation.“ So werde zudem auch klarer, „dass wir nicht alles auf einmal machen“.

Apropos – wann kommt denn eigentlich der neue Kinofilm der „Lochis“? Auch hier gehe „Qualität vor Quantität“, sagen die „Lochis“. Und wollen sich Zeit nehmen unter anderem für „intensives Schauspiel-Coaching“. Kurzum – den Film machen sie „nächstes Jahr“.

Karten für den Bremer Auftritt der „Lochis“ gibt es ab etwa 40 Euro unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.