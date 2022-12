Bremen: Viel Potenzial auf dem „Bio“-Markt

„Alles ist frisch und biologisch zertifiziert“: Jan Meyer-Toms ist seit Juli Geschäftsführer des Naturkostkontors Bremen. © Esser

Bremen will die Gemeinschaftsverpflegung in Kitas, Schulen, Krankenhäusern schrittweise auf „Bio“ umstellen. Das Naturkostkontor profitiert. Es setzt seit 1991 auf „Bio“-Produkte.

Bremen – „Bio“ steht unter anderem für Nachhaltigkeit, für sorgsamen Umgang mit der Natur, artgerechte Tierhaltung, regionale und ökologische Erzeugung sowie gesunde Ernährung. Bremen setzt auf „Bio“. Und hat sich mit dem „Aktionsplan 2025“ zum Ziel gesetzt, das Essen in städtischen Kindertagesstätten, Schulen und Krankenhäusern schrittweise auf bis zu 100 Prozent Bioprodukte umzustellen.

Das spielt dem Naturkostkontor (NKK) Bremen in die Karten, einem Biopionier mit niedersächsischen Wurzeln und Gesellschaftern sowie mit Sitz im Großmarkt in der Überseestadt.

Rückblick: Am 15. Juli 1991, als Bioprodukte „noch ganz und gar nicht im Trend waren“, gründeten „ökologisch wirtschaftende Erzeuger“ – zwei Gemüsebauern, ein Obstbauer und drei Landwirte aus Bremen und vor allem „umzu“ – einen Großhandel mit biologisch-kontrolliertem Obst und Gemüse, eben das Naturkostkontor. Sie schufen damit in Halle 5 des damaligen Großmarkts an der Paul-Feller-Straße beim Flughafen einen festen Anlaufpunkt für Bioläden und Reformhäuser.

Fester Anlaufpunkt für Bioläden und Reformhäuser

Vier der Gründer – Hermann Meyer-Toms aus Schwarme, Ernst Röhrs aus Steyerberg, Martin Clausen aus Riede (jetzt: Hof Imhorst) und Heino Cordes aus Eitzendorf sind immer noch Gesellschafter des NKK, die drei erstgenannten auch Lieferanten. Hinzu kommt Knut König, der die Anteile von seinem Onkel übernommen hat und inzwischen in der Magdeburger Börde beheimatet ist.

Zurück in die Überseestadt: Mit Jan Meyer-Toms ist seit Juli der Sohn eines der Gesellschafter Geschäftsführer des Naturkostkontors Bremen. Für ihn ist es nach 16 Jahren beim Flugzeughersteller Airbus eine Rückkehr zu den regionalen Wurzeln: Statt Teamsitzungen in ganz Europa geht es jetzt auf Bauernhöfe in Schwarme und Otterndorf. Statt Englisch und Spanisch wird Norddeutsch und vielleicht auch Plattdeutsch gesprochen. „Die Nähe zu den Menschen, das macht Spaß“, sagt Meyer-Toms.

80 Mitarbeiter, 50 Lieferanten

Das NKK ist gewachsen. Zu einer festen Größe in der längst etablierten Bio-Szene. Es beschäftigt heute rund 80 Mitarbeiter im Lager, Fuhrpark, Verkauf, Einkauf und Verwaltung, hat gut 5 000 Produkte im 2 500 Quadratmeter großem Lager im Großmarkt, gut 350 Stammkunden im Umkreis von 100 Kilometern rund um Bremen und 50 Lieferanten aus der Region.

„Wir steuern auch den Fähranleger Borkum an“, sagt Meyer-Toms. Neun Lkw sind täglich im Einsatz, um auf ihren Touren jeweils auf dem Hinweg Waren auszuliefern und auf dem Rückweg die frischen Erzeugnisse von den Höfen abzuholen.

Der Großteil der Kunden kommt aus Biofachhandel, Einzelhandel, Gastronomie und eben aus Bremer Kindergärten und Schulen, die ja – wie eingangs erwähnt – auf Biokost umgestellt werden. Das Sortiment sei groß „und immer frisch“, sagt Meyer-Toms – Eier, Milch, Käse, Tofu, Müsli, Feinkost, Kaffee, Bio-Wein, Bier, das nach „ökologischem Reinheitsgebot“ gebraut wird, und vor allem Obst und Gemüse. „Damit machen wir 50 Prozent unseres Umsatzes.“ Die Angebotspalette wird jetzt um Brot und Backwaren erweitert – von einer Bio-Bäckerei aus Bremen-Nord.

„Ökologisches Reinheitsgebot“

Alle Waren sind selbstverständlich bio-zertifiziert – Naturland, Demeter, Bioland. „Wenn Ware im Lager eintrifft, wird zuerst die Zertifizierung geprüft“, heißt es. Das NKK hat im Großmarkt einen Abholmarkt und verfügt über einen Webshop. „Man kann sich bei uns gut eindecken“, sagt Meyer-Toms. Genauer gesagt: Wer einen Gewerbeschein besitzt, darf das. „Bio“ ist im Trend und wird politisch weiter protegiert, weil die regionale Vermarktung ökologisch prdouzierter Produkte eben auch nachhaltig ist.

„Kurze Wege und Kooperationen von vielen kleinen Erzeugern senken den CO2-Ausstoß“, sagt Meyer-Toms. Aber Corona, Energiekrise und Inflation haben ihre Spuren hinterlassen. „Unser Umsatz ist im ersten Halbjahr um zehn bis 15 Prozent zurückgegangen“, sagt der NKK-Geschäftsführer aus Syke, „vor allem der Bio-Handel schwächelt.“ Doch der Markt erholt sich: „Im Augenblick sieht es ganz gut aus.“

Meyer-Toms sieht noch viel Potenzial auf dem Lebensmittelmarkt. Seine Vision ist es, den Bio-Anteil über alle Kanäle weiter deutlich hochzufahren. Eine Idee sei es, den Abholmarkt zu einer Art „Bio-Metro“ zu entwickeln. Es gibt immer noch Nachholbedarf. In Krankenhäusern, bei Kreuzfahrt-Unternehmen, bei Fluggesellschaften. „Auch Seniorenheime haben ein riesiges Potenzial“, sagt Meyer-Toms. „Da tut sich was.“