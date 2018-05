Semino Rossi verzaubert sein Publikum in Bremen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein großes Thema, verbunden mit Stimmung und Pathos. „Jeder sollte etwas für den Frieden tun“, sagt Semino Rossi. Und er versucht es mit einem Lied: „Wenn der Morgen erwacht.“ Rotes Licht flutet die Bühne. Querflöte und Saxophon spielen zarte Verzierungen. Dann legt der Meister los. 1.000 eher ältere Besucher sehen am Mittwochabend Rossi mit der Show „Ein Teil von mir“ im Konzerthaus Glocke.

Rossi singt gekonnt und verträumt, schließt mal die Augen, legt seine Hand an die Brust. Zu der Zeile „Es gibt nur die Liebe uns Glück und Frieden in Ewigkeit“ macht er eine weite Bewegung mit dem Arm und presst seine Hand danach wieder an seine Brust. Die Stimmung springt über.

Rossi singt nicht nur mit vollem Einsatz, er hat auch eine Menge zu erzählen, etwa von einem Urlaub in Rom. „Da kam ein junges Mädchen und fragte, ob wir ein Selfie machen könnten. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe gesagt, ich bin schon verheiratet“, erzählt Rossi recht trocken. „Sie sagte Foto, Foto. Das haben wir dann vor dem Kolosseum gemacht.“ Ein Set mit italienischen Gassenhauern folgt. Rossi zeigt, dass er bei Stimmungsmusik durch und durch ein Weltbürger ist.

Doch vorher wird für Tavernen-Stimmung auf der Bühne gesorgt. Ein Tisch wird gebracht. Darauf stehen drei Gläser Wein. Angelika und Veronika, zwei Frauen aus dem Publikum, dürfen auf der Bühne Teil der Szene werden und einen Wein trinken, während das Ensemble gemütlich auf den Stufen des Bühnenaufgangs sitzt und Rossi zu Akkordeon und Gitarrenklängen „Volare“ und auch „O sole mio“ singt. Nicht nur hier wird deutlich, Rossi hat sehr viel Luft und kann eine enorme Dynamik aus seinen Stimmbändern holen.

Rossi, zu Hause sowohl in Österreich als auch in Argentinien, ist auf der Bühne stets in der Gesellschaft von zwei hübschen Background-Sängerinnen, die sich, ein wenig kühl, auch auf körperbetonten Tanz verstehen. Mehrfach treten zudem zwei südländische Tänzerinnen auf, die der Show viel Feuer und Temperament verleihen. Die vielseitige Percussion und der Einsatz von Trompete, Saxophon und Flöte geben dem Schlagerabend einiges an südamerikanischem Temperament. Das passt zusammen, ist authentisch. Und es hat einfach Stil. Das Publikum dankt mit tosendem Applaus.