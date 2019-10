So schön war der Freimarktsumzug: Über 170.000 fröhliche Menschen

Bremen - Mit ganz viel Musik, einmaliger Stimmung und natürlich Leckereien für die Zuschauer zog der Freimarktsumzug am Samstag durch Bremen. 170.000 Zuschauer waren dabei.

Bremen - Der Freimarktsumzug in Bremen am Samstag verlief aus Sicht der Polizei reibungslos, es kam nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen Straftaten. Bei strahlendem Sonnenschein verfolgten rund 170.000 Zuschauer die Veranstaltung. Mit dabei waren unter anderem Vereine, Firmen, Spielmannszüge und Landjugendgruppen, die mit über 80 geschmückten Festwagen, viel Musik, Tanz und schrillen Kostümen die Zuschauer am Straßenrand bei regenfreiem Wetter unterhielten.

Ursprüngliche Meldung: Seit 52 Jahren existiert der Bremer Freimarktsumzug in seiner modernen Form. Seit 1968 rollen bunt geschmückte Wagen begleitet von vielen verkleideten Menschen durch die Bremer Innenstadt. Am Samstag, 26. Oktober, ist es wieder soweit!

Freimarktsumzug am Samstag in Bremen

Mehr als 3900 Frauen und Männer haben sich auf ihren Auftritt beim Freimarktsumzug in Bremen vorbereitet, so Nadja Niestädt, Sprecherin der Schausteller. Die Zuschauer dürfen gespannt sein auf schillernde Kostüme, buntgeschmückte Wagen und Tanzeinlagen.

Die Halbzeitbilanz der Polizei zum Bremer Freimarkt ist durchwachsen.

144 Gruppen starten 2019 in Bremen

Um 10 Uhr setzt sich am Samstag die knapp drei Kilometer lange Karawane vom Freimarktsumzug in der Neustadt in Bewegung und zieht von der Pappelstraße über die Langemarckstraße und den Brill in die Obernstraße. Um 11 Uhr wird der erste Wagen am Roland erwartet. Vor dem Dom nimmt auch die Jury ihren Platz ein, um die Fußgruppen und Festwagen genau zu beäugen und die schönsten und kreativsten Teilnehmer auszumachen. Der Freimarktsumzug endet schließlich über Schüsselkorb und Herdentorsteinweg am Hauptbahnhof.

Alle Informationen zum Freimarkt gibt es auf freimarktlife.de

Die Strecke vom Freimarktsumzug

+ Die Strecke im Detail. © Google Maps / Mediengruppe Kreiszeitung

Zeitplan 52. Freimarktsumzug am Sonnabend, 26. Oktober 2019

10 Uhr Start in der Bremer Neustadt: Pappelstraße, Langemarckstrasse, Bürgermeister-Smidt-Brücke, Am Brill, Hutfilterstrasse, Obernstrasse

11 Uhr Marktplatz, Am Dom, Domshof, Schüsselkorb, Sögestrasse bis zum Herdentorsteinweg/Bahnhofsplatz

14.30 Uhr Prämierung der schönsten Fußgruppen und Festwagen im Bayernzelt

Video vom Freimarktsumzug 2018

Alle Teilnehmer vom Freimarktsumzug in Bremen

1. Der Bremer Karneval grüßt auf Stelzen den Bremer Freimarktumzug

2. Das Reiterfanfarencorps Visbek - Historische Uniformen Blaue Dragoner

3. Die Kutsche mit Miss Freimarkt 2019, Frederieke Karpinski

4. Wagen der Schausteller des Bremer Freimarkts

5. Die Bremer Stadtmusikanten - Gemeinsam sind wir stark

6. Borgward -Club e.V. mit Sitz in Bremen - Stadtmusikanten fahren Borgward

7. Theater 62 Bremen e.V. - Die Bremer Stadtmusikanten und die Räuber

8. Fanfarencorps Hervest-Dorsten 1957. e.V. - Landsknechtfanfarenzug

9. Ü-30 is back - 12 Zwerge

10. Bremer Party DJs - Freimarkt - bunt und lustig

11. Courtyard by Marriott - Schlafen wie auf Wolken

12. Brauerei Beck & Co. - Echt bremisch, wie die Bremer Stadtmusikanten

13. Schornsteinfegerhandwerk Bremen - Sicherheit und Glück vereint: Das Schornsteinfegerhandwerk

14. Jongleur Achim Eins - Marathon der Jonglerie

15. Die Adelheider - 1000 und 1 Nacht

16. Wirtschaftsförderung Bremen Abteilung Tourismus - 200 Jahre Stadtmusikanten

17. Wirtschaftsjunioren Bremen - Wir rocken Bremen: Let it B!

18. Mercedes Benz Bremen - Vielfalt macht stark Happy Birthday Bremer Stadtmusikanten

19. Fanfarencorps Dortmund West - Spaß an der Musik

20. Berliner Fahnenschwinger e.V. - Mit wehenden Fahnen durch Europa

21. KG Landsknechte von Köln e.V. - Landsknechte, Fahnenschwinger, Musikzug

22. Grün-Gold-Club Bremen - Die Bremer Stadttänzer

23. Samba la Moor - Schmetterlinge

24. Koch-Club Bremen e.V. - Der Räuberwagen, hanseatisch gut

25. Fanfaren-Korps Neheim-Hüsten e.V. - historischer Fanfarenzug in Landsknechtuniformen

26. Huchtinger Löschknechte - Lass das Haus in Flammen stehn, die Löschknechte erst zum Freimarkt gehn

27. Großer Karnevalsverein Rot-Weiß Bremen - 5 x 11 Jahre Rot-Weiß, 55 x Bremen Ahoi

28. Dachdecker-Innung Bremen - Eure Dachdecker mit Herz

29. Junior Motor Park - Fahrspaß für Kinder

30. Crest of Gordon - Bremen meets Scotland

31. Gymnastic Club - Gymnastics ist vielfältig

32. GGV Ganderkesee - Happy Feet mit dem Löwenzahn in Bremen unterwegs

33. Die fantastischen Bremer - Die fantastischen Bremer im Goldrausch

34. PiB Pflegekinder in Bremen - Bremens kleine Helden

35. Deutsche Jugend Brassband Lübeck e.V. - Musik öffnet die Herzen

36. Schützenverein Uphusen und Freunde - die Uphuser Dorfroboter

37. Freimarkts-Durstlöscher - Das kleine Karussell mit 4,7 Umdrehungen

38. Los Andes - Peru tanzt für Bremen

39. The Moor aus Karlshöfenermoor - Glückwunsch Bremer Stadtmusikanten

40. Schneewittchen & die Dolnik Zwerge - Märchenwelt präsentiert von einem Dienstleistungsunternehmen

41. Fanfarencorps Landsknechte Halver - Historischer Landsknechte Fanfarenzug in einheitlicher Uniform

42. Radio 90 vier - Musik und Radeln macht Spaß

43. Spielmannszug SG Arbergen-Mahndorf - Die Stadtmusikanten und ihre musikalischen Räuber

44. ADTV Tanzschule Renz & Partner - Die tanzenden Stadtmusikanten

45. Bäcker-Innung Bremen - Wir Bäcker sind immer dabei

46. Fleischer-Innung Bremen - Wir machen Appetit auf Wurst

47. Fanfarenzug Eschwege - Landsknechtfanfarenzug

48. Friends on Tour - Brüder Grimm haben es ausgedacht, mit uns wird es zum Leben erwacht

49. Die Wellener - Ernte

50. Uphuser Reloaded - Esel, Hund, Katze, Hahn. Feuerstein lässt einen fahr'n

51. Die Nachbarschaft aus Lesumstotel - Lesumstoteler auf Disneyabendteuer

52. Freundeskreis Bremen des Porsche-Diesel-Clubs - Porsche Traktoren auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten

53. SWB - Bremen die Stadt der Musikanten

54. Fritz und Freunde - Traumfänger

55. Bremer Suppenengel e.V. - Suppe, Obst gekocht und roh macht die Menschen satt und froh

56. Kinderhospitz Löwenherz e.V. - Maximilian meets the Stadtmusikanten

57. Bremer Unicycler - Die Gottesanbeterin hat ein Rad ab. Sie bewirbt sich als 5. Stadtmusikant!

58. Spielmannszug Twistringen mit Majoretten - Herbst

59. ASB Landesverband Bremen - Wir helfen hier und jetzt. Gestern wie heute.

60. Isetta Club - Der Bremer Stammtisch - Die rollenden Einkaufstaschen

61. Die Prängels - Panzerknacker

62. Rock'n'Roll und Boogie Rebels Bremen - Der sportliches Esprit des Rock'n'Roll und das klassische Flair des Boogie Woogie leben in Bremen mit uns

63. Moving Elements - Black & Silver Party 2019

64. Die Bremer Stadtbekannten - 200 Jahre Stadtmusikanten

65. Trompeter-Showcorps Leinegarde

66. Al Capone - Al Capone Gangster vom Moor au der Route 66

67. Uphuser Zukunft - Die Überflieger

68. Spielmannszug BTS Neustadt v. 1859 e.V. - Gartenzwerge begrüßen die Bremer Stadtmusikanten

69. BTS Neustadt & Friends - Die Neustädter lassen die Puppen tanzen! Lukas in den Fängen der Bremer Stadtmusikanten

70. Antenne Niedersachsen - Antenne Niedersachsen feiert 200 Jahre Stadtmusikanten

71. Gewerkschaft der Polizei - Freimarktsumzug

72. Spielmannszug Assel - Die lustigen Muuhsikanten

73. Ernteforce - Das Beste aus dem Norden

74. Die Lübberstedter - Die Bremer Stadtmusikanten fliegen über Bremen

75. LTG Lehnstedt - Schneewittchen und die 7 Zwerge

76. De Hulsberger - Es gibt doch Bier auf Hawaii

77. Hexenkessel - Hogwarts, der Hexenkessel ist angekommen

78. Play Lacrosse, fly for the snitch, run for the jugg - Präsentation der Randsportarten aus Bremen

79. Die Bergedorfer - Bergedorfer Dorfkneipe

80. Dorfgemeinschaft Seehausen/Hasenbüren - Himmel und Hölle; die Engelchen und Teufelchen aus Seehausen/Hasenbüren

81. Die Grollander Höflinge - Bauer hat Frauen ... sucht Stadtmusikanten

82. Dorf-Hasen - Die Bauern und ihr Dorfquartett

83. Landjugend Bremen-Blockland - Bei uns steppt der Bär

84. Weser Hanse Kogge - Verschmutzung der Meere durch Plastik

85. Weizendesigner anno 2007 - Mensch ärgere dich nicht! Stadtmusikantenedition

86. Guardians of the Galaxy - Esel, Hund, Katze, Hahn - jetzt macht Lilienthal Alarm

87. SVGO Handballabteilung SVGO die 2. Welle

88. The Mamas and Papas - Winnie Puuh - ein Tag ohne Freund ist wie ein Tag ohne Honig

89. Interessengemeinschaft Erntewagen Worpswede - Die Bremer Stadtmusikanten

90. SG Findorff Bremen Handball - 200 Jahre Stadtmusikanten - 108 Jahre SG Findorff

91. Lübberstedter Ernteclub - Unser Herz für Euch

92. Weserstars Bremen - Eishockey

93. Ernte-Ultras - Der Bauernhof macht Urlaub

94. Buhlmann Azubis - Die Bremer Stadtmusikanten auf dem Freimarkt

95. Bremer Badmusikanten - Im Bad geht's tierisch ab

96. Reisedienst von Rahden - Auf diese Art und frohe Fahrt, viel Glück

97. Team BSAG - Die BSAG vernetzt Bremen

98. Fanfarenzug Vorwärts Langendamm e.V. - Oma, Opa und die Görn, alle wollen Vorwärts hörn

99. Die Feuersteins - Fred Feuerstein

100. Die Johanniter, der Ortsverband - Bremer Stadtmusikanten treffen die Johanniter

102. Die Stromspar-Checker kommen - Gutes tun für die und deine Umwelt und zwar kostenlos

103. Danceliner Zeven - Wir lassen die 90er aufleben

104. Die lustige Mühlendammrunde - Happy Las Vegas

105. Die Bremer Stadtpiloten - Fliegen

106. Elektro-Innung Bremen - Verbinden

108. Ernteverein Alt Stuhr e.V. - Bremen war ihr großes Ziel, bis es ihnen in Stuhr gefiel. Die Stuhrer Waldhütte

109. Landjugend St. Jürgen - 72 Stunden Aktion

110. Erntefreunde aus Buschhausen & umzu - volle Kanne Badewanne / XXL Quietscheente

111. Erlebnis Bremerhaven GmbH - Sail Bremerhaven 2020

112. BLG Logistics Group AG - Wir machen es wie die Bremer Stadtmusikanten - Wir segeln in neue Gewässer

113. Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade - Auch die Stadtmusikanten mussten auf dem Weg nach Bremen schon schleusen

114. Feuerwehrspielmannszug Friedeburg - Live Musik

115. Netter Carnevals Club e.V. - Müllt uns nicht die Meere voll, denn für uns ist's gar nicht toll

116. Freizeittreff Friedehorst - Die Bremer Stadtmusikanten feiern Geburtstag mit Freunden

117. Movewagen Malstedt - 10 Jahre - Die goldenen Zeiten sind noch nicht vorbei

118. Die Unglaublichen - Die wilden Siebziger

119. Scharmbecker Schützenverein von 1840 e.V. - Die Stadtmusikanten in 3D

120. Erntefestkomitee Osterholz e.V. - Die 5. Stadtmusikant kommt aus Osterholz-Schwarmbeck

121. Heimatverein Heudorf und Umgebung e.V. - Dorfbäckerei

122. Dorfgemeinschaft Eickedorf e.V. - Après Ski in Eickedorf

123. Ernteteam Schlußdorf - Schlußdorf beim Oktoberfest

124. Kommando Kuhstedt - Vom Erntewagen zum bayerischen Festwagen

125. Erntefreunde - Circus Halli Galli

126. Treckerfrünn Grasberg un umtoo - Die Bremer Stadtmusikanten in der Schrauberhöhle

127. Fußballfreunde Uschi's Dorfladen - Die Nr. 12, das sind wir

129. Good old Grasberg - Harry Potter

130. Freundeskreis Bassen-Schaphusen - Robin Hood

131. Landjugend Worpswede Worphausen - Abschlepper Worphausen

132. Theatergruppe Neu-Sankt-Jürgen - Jubiläum 2019. 50 Jahre Theater

133. SXSQD - Wanna Play?

134. Die Erntediebe - Panzerknacker und Ducktales

135. Team Korn - Nur Korn bringt uns nach vorn

136. Team Wellen 18:15 - Wellener Räuberhütte

137. Truper Dorfjugend Moin heet dat - Landwirtschaft. Auch in der Stadt ein Thema

138. Treckerwettziehteam Neu St. Jürgen - Een Dith mut heer, de Tank ist leer

139. Schützenverein Stuhr von 1912 - Die lustigen 1912er Schützen

140. Spielmannszug Da Capo

141. Familie Poggensteert - Hafenkneipe der 60er Jahre

142. Auszubildende Berufskraftfahrer Bremen - Asphalt Cowboys Bremen

143. Rote Ameisen - Stadtmusikanten Piraten

144. Team Heimelberg - Beton is out. Blühstreifen sind inn

Rubriklistenbild: © Kai Moorschlatt