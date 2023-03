Neue Termine im Mai

Die drei ausgefallenen Helene-Fischer-Konzerte werden Mitte Mai in Bremen nachgeholt. Verwirrung gibt es wegen der Tickets und Terminreihenfolge.

Bremen – Für viele Fans war es ein Schock: Die drei Konzerte der „Rausch“-Tour von Helene Fischer in Bremen müssen verschoben werden. Geplant waren sie für den 21., 22. und 23. März in der ÖVB-Arena. Als Ersatztermine stehen nun fest, der 10., 11. und 12. Mai. Doch in den Sozialen Medien wie Facebook wird über die Termine diskutiert. Im Kern geht es darum, dass sich die Reihenfolge verschiebt. Meint: Das erste Konzert wird als letztes nachgeholt.

Verwirrung um Nachholtermine für Helene-Fischer-Konzerte in Bremen

Dass es viele, teilweise sinnlose Kommentare zu den Nachholterminen der abgesagten Helene-Fischer-Konzerte gibt, ist klar. Der Facebook-Kommentar von Angelina Apsel löst die Verwirrung auf: „Es ist doch total simpel. Der Mittwoch bleib Mittwoch und Donnerstag der Donnerstag. Lediglich der Dienstag ist halt jetzt ein Freitag.“ Und noch eine unkomplizierte Lösung wurde gefunden: Die Parktickets behalten ihre Gültigkeit. Andere waren weniger sensibel: „Ich bin mega angepisst und verärgert“.

+ Nach einem Rippenbruch muss Schlagerstar Helene Fischer ihren Tourauftakt in der ÖVB-Arena in Bremen absagen. Im Mai sollen die Konzerte nachgeholt werden. © Ingo Wagner/Philipp von Ditfurth/dpa(2)

Von der Konzert-Verschiebung sind nicht nur Helene-Fischer-Fans betroffen. Auch die Bremer Hotels mussten mit den kurzfristigen Stornierungen oder Umbuchungen zurechtkommen. Das Problem dabei ist, dass im Mai viele Bremer Hotels schon ausgebucht sind. Zur Einordnung: Die drei Konzerte hätten rund 40.000 Besucher in die ehemalige Stadthalle gelockt. Viele kamen von weiter weg. Weniger Besucher lockte Michael Patrick Kelly im Februar die Halle.

Der Grund für die Tourverschiebung ist ein Rippenbruch. Diesen soll sich Helene Fischer während der Proben bei einem Sturz zugezogen haben. Ebenfalls betroffen von der Absage ist der Auftritt in Köln. Fun Fact: Der Eishockeyverein Kölner Haie kann nun sein Playoff-Spiel gegen die Adler Mannheim zu Hause austragen und muss nicht nach Krefeld ausweichen.

