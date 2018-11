Erster Spatenstich für Verwaltungsgebäude der Sparkasse an der Universität

Abenteuer im Grünen

+ © Sussek Schippen auf Kommando: Die Vorstandsmitglieder der Sparkasse Bremen (v. l.), Joachim Döpp, Dr. Heiko Staroßom, Dr. Tim Nesemann und Thomas Fürst beim ersten Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude. J Foto: © Sussek

Bremen - Von Ralf Sussek. „Ein ganz besonderer Tag“, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Tim Nesemann, sei der Tag des ersten Spatenstichs am Mittwoch. Bis Ende 2020 entsteht direkt an der Universität im Technologiepark das neue Verwaltungsgebäude des Geldinstituts.